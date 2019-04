Keresztmotorra vált a bajorok ősszel érkező 1-es sorozata

Az i3s villanyautóban debütált a megoldás, most először használják belső égésű motorral szerelt autónál.

A következő, már keresztmotoros 1-es sorozat lesz a BMW első olyan modellje, amelyben a menetstabilizáló elektronikát már nem külön egységként, hanem a motorvezérlőbe építve helyezik el. Az i3s villanyautóban debütált a megoldás, most először használják belső égésű motorral szerelt autónál.

A háromszor gyorsabb információáramlás mellett tízszer gyorsabb beavatkozást ígérnek az új rendszerrel, a gyorsabb reakció révén kisebb korrekcióval lehet dolgozni.

Ezzel a rendszerrel akarják eltüntetni az elsőkerék-hajtású autókra jellemző hajtási befolyásokat a kormánykerékről.

A másik módszer az xDrive összkerékhajtás, amely alapfelszerelés lesz az M135i változatnál. Az X2-esben mutatkozott be a BMW eddigi legerősebb négyhengeres turbómotorja, amelyet az ötajtós kompaktba is 306 lóerővel építenek be. Előzetesen 6,8 és 7,1 liter közötti 100 kilométerenkénti átlagfogyasztást becsülnek az autónak. Hivatalos adatokat majd a leleplezés után adnak ki.

A karosszériánál a belső tér méretét növelték, a hátsó sorban 33 milliméterrel nagyobb lábtérnek és a korábbinál alacsonyabb kardánalagútnak örülhetnek az utasok.

A fejteret is bővítették 19 milliméterrel, ráadásul a megközelítés is könnyebb a nagyobb ajtókon keresztül. A csomagtér térfogata 20 literrel 380 literre bővül. Várhatóan az őszi Frankfurti Autószalonon lesz az új BMW 1-es sorozat közönségpremierje, és még az év vége előtt megindul a kompakt modell forgalmazása.

