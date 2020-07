Megvan az olcsó román fuvarok ellenszere

Az ősztől várhatóan csak az tud fuvart vállalni a magyarországi utakon, aki korrekt árszabással dolgozik. Az összes magyarországi fuvarmennyiség 25-30 százalékát viszik el a romániai cégek.

A magyar közúti fuvarozók nagyon bíznak abban, hogy szeptemberben életbe lép a fuvarozók előzetes elektronikus regisztrációja. Ez ugyanis az egyetlen olyan objektív eszköz, amely lefedi a fuvar teljes útját, így ki tudja szűrni a szabálytalankodókat – közölte a Világgazdasággal Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) megbízott főtitkárhelyettese. Tájékoztatása szerint a rendszer informatikai háttere lényegében elkészült, akár be is vethető, de a jogi részét még elő kellett készíteni. A téma jó eséllyel terítékre kerül Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár és az MKFE közelgő megbeszélésén is.

Az előzetes elektronikus regisztráció szeptemberi bevezetése azért is nagyon fontos, mert az eredeti határidő ez év tavasza volt, a további halasztást pedig súlyosan megsínylenék a magyar fuvarozók, akik egyébként is nagyot veszítettek a piacukból. Szakmai vélemények szerint

elsősorban a magyaroknál jóval olcsóbban dolgozó romániai kamionosok akadnának fenn az ellenőrzésen.

Árvay Tivadar nem vonja kétségbe, hogy a megbízó még normál díjat fizet a fuvarért, ám ahány közbeiktatott – főként speditőr – láncszem van az adott üzlet lebonyolításában, annyian veszik le a maguk hasznát.

Megeshet tehát, hogy az eredeti díj végül akár meg is feleződik.

Éppen ezt mutatná ki az előzetes regisztráció, mert lehetővé teszi a fuvarozók költségei­nek összehasonlítását. Így meg lehet majd vizsgálni azt is, hogy mások mitől tudnak olcsóbbak lenni a magyar szereplőknél. Az említett piacvesztés értékét mintegy 50 milliárd forintra becsülte nemrég egy másik szakmai érdekképviselet, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, a NiT Hungary.

