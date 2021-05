Oroszországba csak Belaruszon keresztül vezet a légiút

Miután az EU úgy döntött, hogy jobb, ha repülőgépei elkerülik Belaruszt, mert az állam eltérítette az ellenzéki aktivistát, Raman Prataszevicset szállító gépet, kiürült az állam feletti légtér.

Azonban a Lufthansa által birtokolt Austraian Airlines most azt állítja, hogy a Bécs-Moszkva járata nem kapott engedélyt az orosz hatóságoktól a fehérorosz légtér elkerülésére – írja a Reuters.

Hasonlóról számolt be az Air France is, mely a Párizs-Moszkva járatát törölte hasonló okokból – írja a The National News. Az EU szankciókkal fenyegeti az ellenzéki újságírót megverő és börtönbe vető országgal szemben.