Magyarország legnagyobb mélyhűtő raktára épül Budaörsön

Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb mélyhűtő raktárát tervezi megépíteni Budaörsön az olasz tulajdonú Catone Kft.

A cég pontosan 25 éve működik Magyarországon, több mint 140 embernek ad munkát

és a világgazdasági válság ellenére eltökélt a további innovációban, fejlesztésben. A tervek szerint 2022-re megvalósuló, 7 milliárd forint értékű beruházással a cég budaörsi telephelye Közép-Európa egyik legfontosabb mélyhűtött logisztikai központjává válik.

A Catone Kft. 1995 óta van jelen Magyarországon, azóta több mint 7 milliárd forintot költött beruházásra, fejlesztésre. A Magyarországon működő 10 legnagyobb olasz cég egyike. Folyamatosan fejleszt hazánkban, így volt ez a 2008-as világválság idején és a jelenlegi pandémia közepette is.

A cég budaörsi központja hűtött és fagyasztott élelmiszerek raktározásával, belföldi és nemzetközi szállításával, disztribúciójával és egyéb logisztikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Olyan ügyfeleknek szolgáltat, mint az Unilever, az Upfield, a Tesco, a Fornetti vagy éppen a Burger King. A vállalat 140 munkatársat foglalkoztat, mintegy 80 darab kamionnal látja el napi feladatait.

A világválság ellenére újabb nagyszabású fejlesztésen dolgozik a vállalkozás: 7 milliárdos beruházással 2022-ig Magyarország legnagyobb kapacitású és legkorszerűbb mélyhűtő raktárát tervezi felépíteni budaörsi telephelyén.

A beruházással a Catone Kft. Közép-Európa egyik legnagyobb központjává válik a mélyhűtött logisztikában. Raktározási kapacitásunk 70 százalékkal nő és minimum 30 új munkahelyet teremtünk

– tájékoztat Carlo Catone, a cégcsoport tulajdonosa. A Catone Kft. a mai napig családi vállalkozásként, generációk aktív tevékenységével működik. Carlo Catone, a cégcsoport 82 esztendős alapítója éppen ebben az időszakban adja át a cégvezetést unokájának, Raffaele Romano-nak.

A fejlesztésnek köszönhetően a Catone Kft. árbevétele rövid időn belül csaknem megduplázódik, és a növekedés szinte teljes mértékben export árbevétel – ez a törekvés a kormány gazdaságvédelmi akciótervében is kiemelt jelentőséggel bír. A beruházás eredményeként a cég által befizetett adó összege is jelentősen megnő.

A létesítmény 10 000 négyzetméter alapterületű lesz, 12 tárolási szinttel. Összesen 21 888 darab, szabvány méretű, 1 tonnás raklap tárolására válik alkalmassá. A tárolási hőmérséklet -25 Celsius fok lesz.

Az infrastruktúra lehetőséget ad magasabb hozzáadott értékű tevékenységek automatikus végrehajtására is, mint például az automata komissiózás. Az áru átvételétől kezdődően az anyagmozgatás teljesen automatikus lesz, a gravitációs szállító hengerekről egy monorail interfész gyűrűre kerül az áru, majd emberi kéz érintése nélkül jut a betárolás helyére. Kifelé is ugyanez a folyamat.

A monorail rendszer a teljes raktárt magába foglaló, pályára felfüggesztett, önálló szállítójárművekből álló rendszer, amelyre automata vezérlésű daruk segítségével jut el a raklap. A rendszer óránként akár 180 raklapot is megmozgat.

Nem a mélyhűtő raktár az egyetlen beruházás, amelyet a gazdasági világválság ellenére megvalósít a Catone Kft.: 40 darab új Renault T520 SC típusú kamiont is vásárolt a cég a közelmúltban.

„Örömteli, hogy a világjárvány okozta kezdeti sokk után a cégek fejlesztésben gondolkodnak. Mindenki alkalmazkodik a helyzethez, a Renault Trucks Hungary is. A fuvarozás, mint tevékenység nem állt és nem is állhat le a pandémia ellenére sem, így a mi gyáraink és szervizeink is ugyanúgy dolgoznak” – fogalmaz Tringer Zoltán, a Renault Trucks Keleti Régió ügyvezetője. Hozzáteszi: idén a Catone Kft. megbízása a második legnagyobb volumenű beszerzésük. A fizetési konstrukciók a jelenlegi helyzetben rugalmasak, mindkét fél vállal kockázatot – mert mindenki abban érdekelt, hogy működőképes maradjon a gazdaság.