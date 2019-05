Hosszabbított az MTB és a Tej Terméktanács

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. között létrejött együttműködési megállapodás megújításának célja, erősíteni az ágazat versenyképességét és a rendelkezésre álló források maximális kihasználását. A felek vállalták továbbá, hogy különös figyelmet fordítanak a hazai tejfogyasztást ösztönző programok sikeres megvalósítására is.

A megállapodás ünnepélyes aláírásakor Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szakmaközi szervezet tagjai sorába felvehet olyan tagokat, akik tevékenysége nem, vagy csak közvetve köthető a tej termékpályához, de segíteni kívánja a szervezet kitűzött céljainak elérését. Az MTB Zrt.-vel megkötött pártoló tagsági megállapodás megújítása további támogatást nyújt a Tej Terméktanácsnak és a tejszektor szereplőinek abban, hogy az előttük álló feladatokat hatékonyabban végezhessék el. Ilyen feladat például a tejtermelő telepek modernizálása és a hazai élelmiszeripar erősítése a háttérben működő feldolgozóipar hosszú távú fejlesztésével. Az aláírók egyetértenek ugyanis abban, hogy a magasabb hozzáadott értéket képviselő feldolgozott tejtermékek arányának emelésével az agrárium egésze a jelenleginél nagyobb mértékben járulhat hozzá a cégek és a nemzetgazdaság eredményességéhez.

A kibővített együttműködés aláírásakor Szabó Levente üzleti vezérigazgató-helyettes hangsúlyozta, a Takarék Csoport kiemelt fontosságúnak tartja a tejágazatot, hiszen az a mezőgazdaság „nehézipara” és mint ilyen, nagy értékű beruházásokat igényel, amelyekhez szükség van stabil és kiszámítható finanszírozásra. A Takarék Csoport azonban nem csupán pénzügyi partnerként akar részt venni az ágazat életében, hanem piaci előrejelzésekkel, elemzésekkel is segíteni akarja a tejtermelő gazdák eligazodását a globális, európai és hazai tejpiacon. „A Tej Terméktanáccsal folytatott együttműködéstől elsősorban a tapasztalatok és a szaktudás intenzív megosztását várjuk, ezek segítségével ugyanis hatékonyabban tudjuk támogatni az ágazat fejlődését” – mondta Szabó Levente.

A megújított együttműködés segítheti a Tej Terméktanácsot abban is, hogy a tejágazat minél kedvezőbb pozíciót érjen el a következő európai uniós költségvetési ciklusban, illetve az addig tartó átmeneti időszakban. A tejszektor számára fontos, hogy a jövőben pályázati források nyíljanak meg a technológia fejlesztésére, az energiahatékonyság növelésére, a környezet védelmére, valamint állatjóléti célok elérésére. Emellett az aláírók egyetértettek abban is, hogy számtalan más jellegű kihívás is áll a tejágazat előtt, így például a közösségi marketing (különösen a növényi italokkal kapcsolatos felvilágosító kommunikáció) és a hosszútávú szerződések még hatékonyabb kihasználása.