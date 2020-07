Jó első évvel debütált a Talentis

Több mint 22,5 milliárdos árbevétellel és 4 milliárd forintos adózás előtti eredménnyel zárta első üzleti évét a Mészáros Csoporthoz tartozó Talentis Agro Zrt. – derül ki a cégcsoport közleményéből.

A Talentis Agro Zrt. a Mészáros Csoport mezőgazdasági tevékenységet végző vállalataiból 2018 végén jött létre, így a cégcsoportnak a 2019-es év volt az első teljes üzleti éve. A holdingba tartozó 22 vállalatban sokrétű mezőgazdasági és élelmiszeripari tevékenységet végeznek.

A Társaság összesen több mint 43 ezer hektáron gazdálkodik, ebből 32 ezer hektár szántó. A legnagyobb árbevétel az állattenyésztési és növénytermesztési főágazatokban jelentkezik.

A baromfi-, sertés-, és szarvasmarhatenyésztés ágazatok 2019-ben több mint 9 milliárd forintos nettó árbevételt produkáltak.

Ezen ágazatok közül is a legjelentősebb árbevételt adó ágazat a mintegy 6650 tehén átlaglétszámú, elsősorban Holstein-fríz fajtájú szarvasmarha ágazat, amelynek köszönhetően a tejtermelésben már most is piacvezetőnek számít a cégcsoport.

A növénytermesztés a Talentis Agro második legeredményesebb ágazata, több mint 5,8 milliárd forintos nettó árbevétellel.

A Talentis Agro Zrt. árbevétele elsősorban belföldi értékesítésekből származott. Az export értékesítés az Európai Unión belülre és kívülre egyaránt történt, amely elsősorban tej-, borászati termékeket és gabonát, olajosmagvakat, illetve vetőmagokat érintettek.

Az 1057 főt foglalkoztató cégcsoport a 2019. üzleti évben realizált árbevétele 22,7 milliárd, az üzemi tevékenység eredménye 3,6 milliárd, az adózás előtti eredménye pedig közel 4 milliárd forintot ért el.

A cégcsoport célja továbbra is innovatív megoldások bevezetése a növénytermesztésbe és az állattenyésztésbe, ezáltal biztosítva a minőségi takarmány- és élelmiszeralapanyagok előállítását.