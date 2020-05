Az idén a whiskygyűjtőknek áll a világ

A Sotheby’s három palackot is kínál a világ legjobb whiskyjéből, Japánban sorra születnek az eladási rekordok. A koronavírus tágra nyitotta a kapukat a befektetőknek a prémiumalkohol kategóriájában.

A világ legjobbjának választott whiskyből is eladásra kínál a Sotheby’s aukciósház nem is egy, hanem rögtön három üveggel. A frissen indított online licit május végéig tart, a felhozatalban pedig megtalálható a Whiskyfun szakmai oldalon 98 pontos értékre taksált, a Whiskybase-rangsorban pedig abszolút első Bowmore Bouquet 1966-os évjárata is, a legendás Silvano Samaroli ír brand címkéjével. Aki tehát vágyik arra, hogy megkóstolhassa a földkerekség legtökéletesebb whiskyjét, annak eljött a soha vissza nem térő alkalom. Az egyetlen feltétel ehhez a pénztárca megfelelő vastagsága: a becsült árat 45-62 ezer euróban határozták meg a Sotheby’s hozzáértői. Ekkora összegért nem mind a három, csupán egyetlen üveg vásárolható meg.

A nemzetközi aukciósháznál nem szokatlan a whiskyárverés, a hónap elején Hongkongban bonyolítottak le kéthetes, hasonló licitet, talán az eddigi legnagyobb palackgyűjteményt felvonultatva. A prímet a Karuizawa szeszfőzde vitte, nem véletlenül: a naganói székhelyű gyártó termékeiből egyre kevesebb tétel érhető el a szabad piacon, ez pedig sürgetőleg hat a gyűjtőkre is. Mindez az árakon is meglátszott: az ötödik napon 61 ezer dollárt adtak egy 52 éves Karuizawa italért, amely a Streams of Time név alatt futott. A whiskyt 1965-ben desztillálták, a készítéséhez speciális malátát használtak fel, és mindösszesen 150 palack 700 milliliteres kiszerelést hoztak belőle forgalomba. A második és a harmadik legdrágább értékesítés is Karuizawa-termék volt, az előbbi egy harminc üvegből álló készlet, az utóbbi pedig egy ötvenéves Aqua of Life, amely 1968-tól várt türelmesen a sorára.

Az 50-60 ezer dolláros belépési küszöb a whiskyk kategóriájában egyáltalán nem szokatlan a nemzetközi gyakorlatban. Sőt, az abszolút japán rekordokat vizsgálva jól látszik, hogy a prémiumalkohol rövid időn belül újabb és újabb csúcsokra ér fel.

Az új plafon éppen idei, 447 ezer dollárt sem sajnáltak egy üveg 52 éves Karuizawáért,

miközben 2018 novemberében „még csak” 343 ezer dollárt adtak a világ legdrágább whiskyjéért.

