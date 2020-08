Óriási összeget adtak Michael Jackson fehér flitteres kesztyűjéért

Michael Jackson fehér flitteres kesztyűje, amelyet Victory című 1984-es turnéja alatt viselt a popsztár, 112 ezer dollárért (33 millió forint) kelt el egy szombati poptörténeti árverésen – közölte a Heritage Auctions aukciósház.

#HeritageLive: A #MichaelJackson Personally Owned Crystal-Studded Glove Worn on Stage During the Victory Tour (1984)–his last tour with his brothers–just sold for $112,500!!! Topping the $106,250 HA got in April for another glove worn by the #KingofPop 🎤https://t.co/kpElYtACna pic.twitter.com/8dZqkJEewY

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) August 8, 2020