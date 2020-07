Érdekes cigarettareklámot láthatnak az amerikai nézők

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) először engedélyezett „csökkentett károsanyag-kibocsátású” minősítést dohányáru-reklámon – jelentette be az FDA. A döntés lényegében marketing-szabályozás is, amely azt teszi lehetővé, hogy az IQOS-cigarettáknál a forgalmazók feltüntethessék a „csökkentett károsanyag-kibocsátású termék” feliratot. A döntés a Magyarországon is jelenlévő Philip Morris IQOS-cigarettájára vonatkozik. Az IQOS ugyanis ennek a gyártónak a 2016-ban szabadalmaztatott találmánya.

Az IQOS elektromos dohányáru, de különbözik az e-cigarettától.

Úgynevezett dohányhevítéses rendszerű cigaretta: elektronikus hevítőt tartalmaz, amely a papírba töltött valódi dohány hevítésével nikotintartalmú párát „állít elő”, és a dohányzó ezt szívja be. Az IQOS-szerkezet nem elégeti, hanem csak felhevíti a dohányt, ezzel – a kutatások szerint – csökkenti a káros és potenciálisan káros anyagok létrejöttét. Nem keletkezik például kátrány.

Az ilyen típusú cigaretta szívása nem jár égéssel, hamuval, füsttel, sőt, kellemetlen szaggal sem.

Az FDA több évig vizsgálódott és elemezte az IQOS-cigarettát.

A vizsgálatok során kutatási eredményeket kért be a gyártótól, azokat értékelte, és összevetette a saját méréseivel, valamint más független kutatási eredményekkel. Az adatok átfogó elemzése után minősítette „csökkentett károsanyag-kibocsátásúnak” az IQOS-cigarettákat, és engedélyezte e minősítés feltüntetését.

Döntésekor a gyógyszerfelügyelet ugyanakkor kötelezte a gyártót arra, hogy a forgalmazás során folyamatosan vizsgálja és ellenőrizze a dohánytermék minőségét. Az FDA minősítése mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az IQOS-cigaretták az egészségre teljesen kockázatmentesek volnának, és nem minősülnek „az FDA által jóváhagyott” termékeknek sem.