Ők a legfrissebb Pulitzer-díjasok

A New York-i Columbia Egyetem által évente megtartott díjkiosztó ünnepségen hétfőn több kategóriában – köztük például hír, oknyomozó riport, fotó, vagy országos riport kategóriákban – méltányolták újságírók és szerkesztőségek munkáját.

Pulitzer-díjat kapott

a The Wall Street Journal kollektívája azért a riportsorozatért, amely azt tárta fel, hogyan és mennyit fizetett a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump munkatársa Trump két korábbi nőismerősének a hallgatásukért.

A The New York Times munkáját szintén Donald Trump és családja pénzügyeinek firtatásáért jutalmazták. Vezércikk-kategóriában pedig a lap egyik munkatársa, Brett Staples szintén Pulitzer-díjat kapott.

A dél-floridai Sun Sentinel című lap a közszolgálati kategória díját nyerte el a tavaly télen a parklandi iskolában elkövetett tömegmészárlásról szóló riportjaiért. Az iskola egyébként éppen a lap szerkesztőségétől pár kilométernyire fekszik.

A The New York Timeshoz hasonlóan két díjat kapott a Reuters hírügynökség és hármat a The Washington Post. A The Los Angeles Times című lapot azért az oknyomozó riportjáért tüntették ki, amely egy több száz páciensét megerőszakoló helyi nőgyógyászról szólt. A The Pittsburgh Post-Gazette című lap a város zsinagógájában elkövetett halálos lövöldözésről szóló anyagaiért a hírkategóriában kapott díjat, a The Advocate of Baton Rouge című louisianai újság pedig helyi ügyeket feldolgozó több riportjával érdemelte ki a kitüntetést.