A szépségszalonoknak is nagy érvágás a turisták hiánya

Nagyjából 50 százalékos a kozmetikusok forgalmának visszaesése a tavaly őszihez képest. Leginkább a nagyobb és a határhoz közeli városokban csökkent a forgalom

– mondta a Világgazdaságnak Stuhl Andrea, az Első Magyar Minősített Szépségipari Szakemberek Egyesületének alelnöke. A budapesti szalonoknak nagy érvágás a külföldi turisták hiánya, de az északnyugati régióban is elég rossz a helyzet azokon a területeken, ahol a szépségipari szolgáltatók az osztrák és a szlovák vendégekre specializálódtak. Többeknek be kellett zárniuk a forgalomcsökkenés miatt, vannak azonban olyan kisebb települések, ahol csak minimális a visszaesés.

Tavasszal a korlátozások miatt még a jelenleginél is nehezebb helyzetben voltak a kozmetikusok, a nyáron azonban visszatértek a vendégek, és bár a forgalom nem érte el a tavaly nyárit – főleg a turizmusból élő településeken –, de kisebb fellendülést tapasztalható volt

– emelte ki Stuhl Andrea.

A szep­tember minden évben hoz egy rövidebb, átmeneti visszaesést, de nem olyan mértékűt, mint az idén. Ráadásul most elmaradt a felívelés, a tapasztalatok szerint a vendégek nagyjából fele lemondja a foglalását. A december mindig erős hónap a szépségiparnak, de idén a járvány miatt nagy valószínűséggel elmarad az év utolsó hónapjára általában jellemző felfutás is.

Sok, kozmetikai gépeket forgalmazó cég elkezdett otthoni kezelésekre alkalmas berendezéseket értékesíteni,

de a szakemberekkel közös megoldáskeresés is kulcsfontosságú az ágazat túlélése szempontjából. Ha a kozmetikusoknak nincsenek vendégeik, akkor a gépeket sem tudják megvenni vagy bérelni. Elkezdődött az együttműködés, a forgalmazók kamatmentes részletre is odaadnak berendezéseket, és más felajánlásokat is tesznek a kozmetikusoknak, akik így tudják bővíteni a portfóliójukat. Mivel a korszerű kezelések ára magasabb a hagyományos szolgáltatásokénál, a bevételek csökkenése remélhetőleg nem lesz arányos a vendégek számának csökkenésével – fejtette ki lapunknak az egyesület alelnöke.

Nagyjából 20 százalékos visszaesést tapasztaltam az üzleteimben a turisták hiánya miatt, az Erzsébet téri esetében viszont 35 százalékos a csökkenés a tavaly őszihez képest

– mondta a Világgazdaságnak Hajas László mesterfodrász.

Az ő piaci információi szerint is a bejegyzett vendégek fele mondja le az időpontját, de országosan nagy az eltérés, Sopronban például több szalon már bezárt. A mesterfodrász elmondása szerint a járvány megjelenése óta egyszer sem érte el a forgalom a tavalyit, még a nyáron sem, amikor nagyjából 15 százalékos volt a visszaesés, és az idén már nem is várható számottevő javulás.