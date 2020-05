A magyarok szerint biztonságosabb a belföldi nyaralás

Pünkösddel startol a 2020-as turisztikai szezon belföldön, az ünnepi hosszú hétvégén több mint 150 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyeken – közölte a Magyar Nemzettel a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese.

Könnyid László elmondta: május végén robbanásszerűen növekednek az előzetes szobafoglalások, és kifejezetten kedvező kilátásokat mutat az év második fele az újraindult vidéki turizmusban, mivel idén a lakosság kétharmada a biztonság miatt magyarországi nyaralásra készül.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese a belföldi turizmus mostanra időzített újraindulásáról elmondta: érezhető, hogy a jó idő érkeztével és a korlátozások megszűntével fokozódik az utazási lendület itthon, júliusra, augusztusra már szépen telítődnek a szállodák: előbbi hónapra 80 ezer, míg utóbbira eddig 72 ezer foglalás érkezett.

A rekordszintű évzárás után erősen indult az idei év, ehhez képest a vírus megjelenésének következtében a mélypont márciusban volt.

Május végén viszont már a márciusi foglalási arány négyszeresét érték el a belföldi szállodák, és láthatóan gyorsul a foglalások beérkezése a tanév végének közeledtével is – mondta Könnyid László.

Sűrű nyár a Balatonnál

A mostani hosszú hétvégén Balatonfüred, Siófok, Hévíz, Hajdúszoboszló a legkeresettebb pihenőhelyek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) online látható előfoglalások szerint, alapvetően a Balaton vonzáskörzetébe utaznak el a legtöbben, ami előrevetíti a nyári tendenciákat is.

Feljövőben a vidék

Kiemelte, hogy az adatszolgáltató központ adatai szerint nincs változás a már korábbi években is toplistás utazási területként jegyzett célpontok rangsorában. Sőt mint mondta, egyre inkább úgy tűnik, hogy nem hagy mély nyomot a vírus miatt sokkszerűen beállt tavaszi állapot, inkább csak átmenetileg bénította le a rekordidőszakot maga mögött tudó, tavaly a nemzetközi kínálatban is élenjáró magyarországi turizmust.

Az NTAK kimutatásaiból azt látjuk, hogy a vidéki Magyarországon ezen a héten már nagyon intenzíven nőttek a szálláshelyekre érkező foglalások. A fővároson kívüli enyhítések május eleji, miniszterelnöki bejelentése óta lényegében folyamatosan javul a belföldi szállások telítettsége, jelenleg naponta több mint kétezer foglalást regisztrálnak – mondta.

A biztonság az első

Újdonságként azt is megfigyelték, hogy egyre nagyobb a magyarok igénye az iránt, hogy olyan természeti tájakat, turisztikailag vonzó térségeket, településeket is megismerjenek, amelyeket eddig nem látogattak meg.

Inkább itthon maradnak

Ugyan látható, hogy közeli országokba is terveznének utazásokat, ám a külföldi desztinációkról is az alapján döntenek, hogy az adott ország miként kezelte a vírushelyzetet és most milyen körülmények várják ott az utazókat – részletezte Könnyid László legújabb trendeket.

Vagyis az lett a tipikus jellegzetesség a vírus után újraindult turizmusban, hogy a lakosság tudatosabbá vált, és alapvetően azt méri fel a nyaralás tervezésekor, hogy a járványügyi védekezésnek maradéktalanul megfelel-e a kínálkozó szálláshely egy adott térségben. Ez minden más szempontot is felülír, például a megszokott kényelmi szolgáltatásokkal szemben.

Rugalmas lemondással

A versenyképesség új irányaihoz az is hozzátartozik, hogy az adott szálloda vagy panzió, magánszálláshely mennyire kezeli rugalmasan az utolsó pillanatban érkező vagy lemondott foglalásokat, illetve a turista például már arra is figyel, hogy a szobafoglaláskor milyen tájékoztatást kap a vírus elleni felkészültségről

– jelezte a szakember.

Élen a fiatal felnőttek és a családosok

Úgy tűnik, leginkább a családosokban és a munkaerőpiacon már aktív, fiatalabb korosztály utazási kedve a legélénkebb, ezekben a rétegekben a legtöbb az előfoglalók száma. Emellett egyre nagyobb az igény a minőségi szolgáltatások iránt – jelezte Könnyid László.