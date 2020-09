A túlélésért küzdenek a turistaparadicsomok

A legkeresettebb nyári üdülőparadicsomokban a koronavírus-járvány kitörése óta drasztikusan csökkent a turisták száma. A kedvelt turisztikai célpontoknak mérlegelniük kellett, hogy a gazdasági károk enyhítését milyen biztonsági előírások mellett tudják megoldani.

A turizmus a globális GDP 10 százalékát tette ki 2019-ben, megközelítőleg 9 ezermilliárd dollárt termelt, ez há­romszorosa a mezőgazdaság hozzájárulásának. A koronavírus az idegenforgalmat példátlan mértékben sújtotta, a külföldi turisták száma 60-80 százalékkal esett vissza, és a turisztikai költések valószínűleg 2024-ig nem térnek vissza a válság előtti szinthez. A különböző turisztikai célpontok két stratégiát választottak: teljesen bezártak a turisták előtt, vagy fokozott óvintézkedések mellett várják a látogatókat.

Bali

Az indonéz szigetet teljesen lezárták a nemzetközi turistaforgalom elől, Bali csak 2021-ben fogad újra külföldi látogatókat. Eredetileg szep­tember közepére tervezték az újranyitást, ám Indonéziában időközben nagyon megemelkedett a korona­vírus-fertőzések száma, ezért Bali is a bezárkózást választotta. Az idegenforgalomra épülő helyi gazdaságot ez súlyosan érinti, hiszen a turizmus a régió bevételeinek 80 százalékát adja, tavaly hatmillió külföldi látogató érkezett a szigetre. Bali a becslések szerint idén tízmilliárd dollárt is meghaladó turisztikai bevételtől esik el. A sziget vezetése július óta a helyi turizmus fellendítésén dolgozik: megnyitottak a strandok, a templomok és más nevezetességek is a belföldi látogatók előtt, ám ők is csak szigorúan kötelező maszkviselés mellett jöhetnek.

Hawaii

Az amerikai szigeten március óta kötelező az oda érkezők számára a 14 napos karantén. Az előírásokat megszegők ötezer dolláros büntetésre vagy egyéves börtönre számíthatnak, március óta több mint 200 idelátogatót tartóztattak le. A helyi lehetőségek korlátozottak, a strandok és a parkok zárva vannak. A bevezetett korlátozások eredményeképpen a tavalyi 10,5 millió látogató töredéke érkezett a szigetre, márciusban éves összehasonlításban 98,9 százalékkal csökkent a beutazó turisták száma. Hawaii 17 milliárd dolláros idegenforgalmi bevételtől esett el, és májusban 23,5 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta. A szövetségi kormány a gazdaságélénkítő programja keretében hétmilliárd dollárt pumpált a helyi turizmus fellendítésébe, a hawaii kormány O’ahuban egy tesztelőközpontot állított fel. Emellett Honoluluban 250-500 új munkaerőt alkalmaznak kontaktuskutatásra.

Kanári-szigetek, Spanyolország

A Kanári-szigetek várja a turistákat, mindössze egy kötelező elektronikus közegész­ségügyi nyomtatványt kell kitölteniük az ide érkezőknek, és hőmérsékletmérés után beléphetnek a szigetekre. A helyi bevételek 35 százalékát adó turizmus biztonságos fellendítése érdekében a kormány szigorú óvintézkedéseket vezetett be: a közösségi területeken betiltották a dohányzást, mindenhol kötelező a maszkviselés, és korlátozások léptek életbe a szórakozóhelyeken és az éttermekben. Az egyik biztosító a helyi turisztikai ügynökséggel együttműködve létrehozott egy Spanyolországban egyedülálló biztosítást, amely koronavírus okozta megbetegedés esetén fedezi az orvosi költségeket, a rehabilitációt és a karantén miatt meghosszabbított tartózkodás árát. Január és július között a Kanári-szigetekre érkezett a legtöbb turista Spanyolországban – 2,9 millióan látogattak ide –, ám még ez az érték is 61,4 százalékos csökkenés a tavalyi látogatottsághoz képest. A Kanári-szigeteket azonban az újbóli lezárás veszélye fenyegeti, mert gyorsan növekszik az új megbetegedések száma.

Dubaj

Az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városa kötelező tesztelés után várja a külföldi turistákat. Dubaj július elején nyitotta meg kapuit az ide érkezők előtt, akiknek kötelező maszkot viseliük – aki ezt megszegi, 3000 dirhamos (több mint 800 dolláros) büntetésre számíthat. Dubaj tavaly 17 millió turistát fogadott, ebből a GDP 12 százalékát kitevő bevétel folyt be. A turizmus fellendítése érdekében a dubaji központú légitársaság, az Emirates ingyenes Covid–19-biztosítást kínál az összes repülőjegy mellé.

A kiemelt turisztikai destinációk mérlegelik, hogy a gazdasági károkat milyen biztonsági előírások mellett tudják mérsékelni. A helyiek megélhetése mellett a természeti kincsek megőrzése is veszélybe került. António Guterres ENSZ-főtitkár a napokban hívta fel a figyelmet arra, hogy a járvány miatt globálisan 120 millió idegenforgalmi munkahely került veszélybe, ezért szükség van a turizmus mihamarabbi talpra állítására.