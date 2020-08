A vitorlázást receptre kéne felírni mindenkinek

Az utóbbi egy hónapban több tízmillió forint értékű cikk jelent meg Európa egyik legnagyobb vitorlás eseményéről, a balatoni Kékszalag versenyről – olvasható a Kékszalag egyik győztesének és balatoni orvosok, turisztikai szakemberek közös közleményében.

Többek között ezek a cikkek is hozzájárultak ahhoz, hogy olyanok is érdeklődéssel várták a hétvégén megrendezett versenyt, akik egyébként nem vitorláznak

– mondta a Balatoni Turizmus Szövetség kommunikációs tanácsadója Éskovács Péter.

Az esemény jó sajtóvisszhangja lehetett az egyik oka annak is, hogy több balatoni étterembe, kávézóba már hetekkel az esemény előtt lefoglalták az asztalokat, hogy a turisták a balatoni panorámával rendelkező helyekről láthassák a nem mindennapi rendezvényt. A verseny népszerűsítéséből alaposan kivették részüket maguk a sportolók, de ehhez hozzájárult több siófoki orvos is.

A Magyar Vitorlás Szövetség mellett, sokat tett az esemény népszerűsítése érdekében a tavalyi győztes Petrányi Zoltán és a sokszoros Kékszalag győztes Litkey Farkas is. Ugyanakkor a Balaton idén sokat köszönhet a legendás vitorlázónak Király Zsoltnak is. (Ő tavaly Európa minden nagyobb vitorlásversenyét megnyerte. Most is verhetetlen volt a Kékszalagon az egytestű hajók kategóriájában.

Az ikonikus Raffica nevű hajójával még Litkey Farkas hihetetlen gyors katamaránját is megelőzte a kiváló hajós. Az utóbbi napokban pedig az idei abszolút győztes, Vándor Norbert interjúi népszerűsítették a Balatont és a vitorlázás.

A hajózást “reklámozó” profi sportolók mellé becsatlakozott több orvos is, akik az újságoknak azt nyilatkozták, hogy

receptre kellene felírni mindenkinek a vitorlázást.

Az orvosok Garuda nevű versenyhajójukkal indultak a Kékszalagon és a kommunikációban szorosan együttműködtek Király Zsolttal.

A balatoni orvosok személyes tapasztalataik mellett, kanadai és amerikai kutatásokkal támasztották alá azokat az állításokat, amelyek szerint a vitorlázók az átlagnál boldogabbak.

„Egyes amerikai felmérések azt is állítják, hogy a hajótulajdonosok egészségesebbek, nagyobb az önértékelésük és aktívabb életet élnek mint azok, akik még sosem gondoltak arra, hogy mondjuk vitorlázzanak. Talán ez lehet az egyik oka annak, hogy Magyarország legnagyobb hajós eseményén, a Kékszalagon korábban már indult 88 éves vitorlázó is. Úgy gondoljuk, hogy nemzetközi vizsgálatoknak lehet valami alapja. Ezért ha tehetnék, a hajózó orvosok receptre írnák fel mindenkinek a vitorlázást” – mondta Dr. Nagy Ákos, a Garuda versenyhajó kormányosa.

Dr. Bujdosó Mihály traumatológus, a Garuda legénységének másik vezetője szerint

több kutatás arról is beszámol, hogy a vizes sportok növelik koncentrációt.

A vízen való tartózkodás a későbbi munkára és a társas kapcsolatokra is kihat. Ezért valóban érdemes kipróbálni ezt a sportot.

Hogy mennyire fontosak a vitorlázók a Balaton életében, arról korábban Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke beszélt, aki maga is vitorlázó. Szerinte a vitorlázóknak fontos szerepük van a magyar turizmusban.

A vitorlázók stabil nyaralóvendégek a tó környékén.

A sport és a Balaton szeretete minden évben stabilan visszavonzza őket a régióba és az éttermek, szolgáltatások igénybevétele fontos bevétel és mozgatóerő a régióban.

A Kékszalag idején pedig kimondottan így van ez. A verseny a szárazföldről nézve is igen látványos. A parti kávézók asztalait már hetekkel előbb lefoglalják a nézők, így a versenynek komoly turisztikai hatása is van ebben az időszakban.