Európa-szerte turistacélponttá vált a V4-ek bölcsője

A fővárostól pár kilométerre fekvő Visegrádon az év minden hónapjában várják mindazokat, akik szívesen eltöltenének pár napot a Dunakanyar szívében, de azok is találhatnak programokat maguknak, akik csupán néhány órára kapcsolódnának ki. Visegrád történelmi múltjának és egyedi természeti adottságának köszönhetően vált az ország egyik különleges emlékhelyévé és Európa-szerte is ismert idegenforgalmi központtá.

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok, amely hazánk legrangosabb, és méreteit tekintve is legnagyobb középkori fesztiválja, az 1335-ös, Károly Róbert által összehívott visegrádi kongresszusnak állít emléket.

A találkozó mintájára 1991-ben Antall József miniszterelnök életre hívta a visegrádi hármakat,

amely deklarálta a totalitárius rendszer maradványainak felszámolását, illetve az euroatlanti csatlakozás felgyorsítását. A regionális együttműködésben Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország szerepelt, majd Csehország és Szlovákia függetlenné válásával megalakult a ma is is működő V4-ek csoportja.

A nemzetközi sajtónak egyre érdekesebbé vált Visegrád, hiszen szeretnének minél többet megtudni a V4-ek együttműködésnek hátteréről

– mondta el Cseke László, a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület elnöke, aki édesapja munkáját követi, aki már az 50-es évektől kezdve szervezte Visegrád turizmusát.

2013-ban 70 ezer vendégéjszakát regisztráltunk, 2018-ban már közel 300 ezret, és ezt ugyanazzal a kapacitással értük el

– tette hozzá, illetve azt is elmondta, hogy hosszú évek óta a külföldi turisták számára a fővárosi közelség miatt is egyértelmű célponttá vált Dunakanyarnál elfekvő város.

A város gasztronómiai kínálatában elegáns szállodai éttermek, történelmi hangulatú vendéglátóhelyek és családias kisvendéglők is szerepelnek. Belán Miklós, a Royal Club Hotel igazgatója elmondtam, hogy Visegrád központjától 400 méter távolságra lévő négy csillagos superior Royal Club Hotel a Dunakanyar egyik legszebb részén található, a Dunára, Dunakanyarra, Fellegvárra néző panorámával. A város földrajzi helyzetét, természeti, történelmi és gyógyvíz adta lehetőségeit kihasználva készítik a programokat.

Szervesen hozzájuk tartozik a Patak Park Hotel, amely Visegrád első felnőttbarát szállodája, illetve az országban egyedüliként a 18 év fölötti pihenni vágyó vendégeknek nyújtanak szolgáltatásokat.

A négycsillagos hotel 2012 júliusában nyílt meg Visegrádon. A hotel számos lehetőséget kínál azoknak is, akik az aktív kikapcsolódás érdekében látogatnak el ide. A tervek szerint ez a komplexum is állatbarát státuszt kap majd. Az erdei panorámás kültéri jakuzzijuk sok vendéget vonz.

Visegrád azért egy nagyon jó hely, mert gyakorlatilag, ahogy kilépünk a szállodákból, pár száz méteren belül benne találjuk magunkat a legcsodálatosabb tájban

– véli Cseke László. A szállásoktól elindulva pár percen belül a Visegrádot Szentkúttal összekötő ösvényen keresztül lehet eljutni például a pisztrángos tavakhoz: az első tavat a hatvanas években, a további kettőt pedig a nyolcvanas évek közepén alakították ki, majd elkezdődött a pisztráng tenyésztés is.

A tavak 1971-es a vadászati világkiállítás idején már ismertek voltak, és jelentős látogatottsággal is büszkélkedhettetek, azonban a kilencvenes években nagymértékű csapadékhozam megrongálta a gátakat, ezért teljes egészében megszüntették a gazdálkodást.

A tavak egészen 2010-ig használaton kívül voltak, amikor Koncz Antal fia, Koncz Miklós a halgazdaság újbóli beindítása mellett döntött, és

mintegy 15 ezer pisztráng betelepítését kezdeményezték

A „Fogja meg az ebédjét” címmel már olyan programot indítottak, amelyben a megfogott halat az Ördögorom étteremben elkészítik a vendégeknek.

A három tóban lehet horgászni, a tervek szerint tavasszal elkészülnek a negyedikkel is, amely sporthorgászatara ideális lesz, hiszen az új tavat pontyokkal is feltöltik.

Évről évre több tízezren látogatnak el a város legmagasabb pontján fekvő Fellegvárba, melynek teraszáról rendkívüli panoráma nyílik a Dunakanyarra, és mely több, elsősorban a középkorról szóló izgalmas kiállításnak is otthont ad. A Szent Koronát és a koronaékszereket történelmünk különböző periódusaiban többször is őrizték a Fellegvárban. E ténynek állít emléket a vár falai között ma is megtekinthető, tökéletesen hű Szent Korona-másolatot bemutató kiállítás.

A Fellegvárat évente 400 ezer látogató keresi fel.

A Fellegvárhoz hasonlóan a Salamon-torony számos esküvői ceremónia színhelye napjainkban is, illetve a hozzá kapcsolódó tornapályán rendezik meg minden év júliusának második hétvégéjén a Palotajátékokat, amely a Szent György Lovagrend katonai hagyományőrző tagozatának középkori lovagi torna bemutatói. Cseke László, aki a lovagrend vezetője is elmondta:

a visegrádi palotáé Európa egyetlen olyan királyi udvara, ahol a lovagi tornapálya ugyanott van, mint hat-hétszáz évvel ezelőtt.

Télen a négyévszakos családi Nagyvillám Sípálya hóágyúzott pályája síelőknek snowboardozóknak, szánkózóknak, télen-nyáron a bobpálya, a gokart, a 45 pályás kalandpark és a minigolfpálya nyújt szórakozást. A bátrakra vár Magyarország első Canopy pályája. Visegrád télen-nyáron egyaránt vonzó a turisták számára, jöhetnek hajón, vagy busszal, mindig gyönyörű a táj, szállásokkal, kulturális és sportos programokkal várják a vendégeket.

Címlapkép: Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület