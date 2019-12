Ezek voltak a legnépszerűbb úti célok 2019-ben

Hongkong 2018 után 2019-ben is a legnépszerűbb úti cél lehet, annak ellenére, hogy csökkent a turisták száma a hónapok óta tartó tüntetések miatt – írja a Bloomberg az Euromonitor felmérésére hivatkozva. Eközben New York kiesett az első tízből, Delhi viszont először szerepel a százas rangsorban.

Az Euromonitor globális piackutató cég az idén is rangsorolta azt a száz várost, amelyet a legtöbben kerestek fel 2019-ben. A listát – amelyet a Bloomberg szemlézett – ázsiai városok dominálják több mint negyven várossal. Várhatóan az idén is Hongkongé lesz az első hely, Bangkok futhat be másodikként, a harmadik Makaó, a negyedik pedig Szingapúr lehet.

A Brexit miatti szigorúbb vízumkorlátozások következtében London két helyet rontva az ötödik pozíciót foglalja el.

Az utazások száma 2019-ben 4,2 százalékkal másfél milliárdra emelkedett.

A legnépszerűbb amerikai úti cél, New York a nyolcadikról a 11. helyre esett vissza. Miami a 29., Los Angeles a 33., Las Vegas pedig a 38. helyen végzett a felmérésben. Összehasonlítva Ázsiával és Európával, az amerikai városok lefelé csúsztak a rangsorban az utóbbi években, noha több turista érkezett az országba.

Rabia Yasmeen, a jelentés szerzője rámutatott, hogy az amerikai turizmus aggódva szemléli a Kínával folytatott kereskedelmi háborút. Hozzátette, hogy számos amerikai város megpróbálta megcsapolni a jövedelmező kínai turisztikai piacot.

A kutatásban azokat vették figyelembe, akik 24 óránál többet, de egy évnél kevesebbet töltenek el a világ több mint négyszáz városában.

A körbe beletartoznak az üzleti útra érkezők, azok, akik a családtagjaikat, barátaikat látogatják meg, valamint akik szimplán a szabadidejüket töltik.

Nem tartoznak bele azok, akik munka vagy oktatás címén mennek másik városba, továbbá a katonák, a légitársaságok kiszolgáló személyzete, a hajók utasai és azok sem, akik háború vagy természeti katasztrófa miatt kényszerültek elhagyni otthonukat, és kerültek más városba.

A 2019-es ranglistát az év közbeni érkezési adatok alapján számították ki.

Habár várhatóan Hongkong végez az első helyen, ez még változhat, ugyanis a városban hónapok óta tartó tüntetések miatt megcsappant a turisták száma.

Simon Haven, az Euromonitor vezető elemzője szerint az első fél év kiváló adatai csillapítják a tüntetések okozta visszaesést. Idén január és június között 14 százalékkal nőtt a látogatók száma az előző év azonos időszakához viszonyítva. Júliusban már visszaesést tapasztaltak, a legjelentősebb csökkenést pedig augusztusban mérték, amikor 40 százalékkal esett vissza a látogatók száma az egy évvel korábbihoz képest.

Haven hozzátette: a Hongkongi Turisztikai Tanács legfrissebb adatai szerint – az Euromonitor előrejelzésével egybevágva – az idén 5-10 százalékkal csökkenhet a Hongkongba érkező turisták száma. A visszaesés ellenére Hongkong továbbra is megelőzi Bangkokot, ha nem is sokkal.

A felmérés azt mutatja, hogy az ázsiai turizmus továbbra is virágzik. A régió lényegesen több várossal szerepel a turisztikai világtérképen, mint bármely más kontinens, számuk pedig az Euromonitor első, 2013-as felmérése óta folyamatosan növekszik.

A jelentés szerint az Ázsiába érkező turistáknak köszönhetően pörög a gazdaság, emelkedik a jövedelemszint.

A listán a legnagyobb ugrást a becslések szerint az egyiptomi Hurghada fogja elérni, amely a tavalyi 82.-ről a 63. helyre léphet fel. Ezt részben az idegenforgalmi reformprogram, valamint a javuló biztonság magyarázza. Kairó szintén feljebb tornászta magát a rangsorban. Ez is mutatja, hogy továbbra is Egyiptom a legnépszerűbb észak-afrikai úti cél.

Figyelemre méltó előrelépést produkált még két indiai város, Agra és Bangalore, valamint a Fülöp-szigeteki Cebu.

A hagyományosan legnépszerűbb európai úti céloknak számító Barcelona, Milánó és Bécs lejjebb csúsztak a ranglétrán, miközben horvátországi, szlovéniai és svédországi városok törnek fel, habár a top 100-ba még nem sikerült bekerülniük.