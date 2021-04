Így nyithatnak ki az európai turistapradicsomok

Az idei nyáron Horvátország tengerpartja lehet a legnépszerűbb turistacélpontok egyike, mivel megnyitotta kapuit az uniós tagállamokból érkező turisták előtt,

így a beutazás negatív koronavírusteszt-eredménnyel vagy oltási igazolással is lehetséges lesz

A horvátok várják a nyaralni vágyó magyarokat is sziklás szigeteiken és mélykék tengerükkel. Jó hír az is, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal ritkásabban lesznek az emberek a nyaralóvárosokban, és az Adriai-tenger júniustól egészen októberig kellemes hőmérsékletű.

Mindezek mellett ha valaki aktívabb kikapcsolódásra vágyik, akkor a Telegraph ajánlása szerint egy hegymászó vagy kerékpártúra is kiváló kikapcsolódás lehet dél-nyugati szomszédunknál, de a kultúrára vágyók is felfedezhetik Poreč és Pula városának római és bizánci hagyatékait.

Horvátországban ráadásul jól haladnak az oltási programmal is.

Június végéig beolthatják a felnőtt lakosságnak a felét

– mondta Vili Beros egészségügyi miniszter azután, hogy Zágráb szolidaritási alapon további 747 459 dózist kapott a Pfizer/BioNTech vakcinájából.

Ráadásul már más európai államok is elkezdtek készülődni az országok az újranyitásra, Olaszországban például szombaton jelentette be Mario Draghi, hogy június 2-án, a köztársaság napján szeretnék megnyitni a turizmusukat, sőt, ha minden jól alakul akár hamarabb is.

De az angol szigetországban is elkezdhették már tervezni a nyaralásaikat a polgárok, köszönhetően többek között az Európában kiugróan jól teljesítő oltási programjuknak.

A The Times azonban úgy látja, hogy a nemzetközi utazások kérdése még sok helyen nincs letisztázva. Szerintük a nyáron például Franciaország, Görögország és Spanyolország még nem lesz teljesen szabad a látogatók számára. Több tagállam esetében pedig csak a szeptemberi nyitás van kilátásban.