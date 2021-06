Megnyitotta kapuit a Dunántúl legnagyobb fedett élményparkja

A dunántúli régió legnagyobb fedett élményparkját nyitotta meg az idén 25 éves alsópáhoki Kolping Hotel, Magyarország első családbarát szállodája. A Figyelőnek nyilatkozó Baldauf Csaba igazgató szerint a több mint kétmilliárd forintos létesítménnyel úgy tudnak újabb attrakciót nyújtani a családoknak, hogy közben egy másik szegmensben, a céges csapatépítés piacán is megvetik a lábukat.

Az 1996-ban megnyílt négycsillagos Kolping Hotel nemcsak azzal hozott új színt a magyar szállodapiacra, hogy a tízhektáros ősparkkal rendelkező létesítmény kifejezetten a családok igényeihez igazította a szolgáltatásait, hanem azzal is, hogy a válságok időszakában is folyamatosan újabb beruházásokat valósítottak meg a Balaton délnyugati végéhez közeli településen.

A tulajdonosi háttér is eltér az idehaza megszokottól:

az Adolph Kolping által 1849-ben, Németországban alapított, szociális feladatokat felvállaló, katolikus hátterű Kolping közösség amellett, hogy kiemelt szerepet tulajdonít a családoknak, Németországban és Ausztriában is gazdasági vállalkozásként üzemelteti szállodáit. A magyar hotel tulajdonosa egy 50-50 százalékban magyar, illetve német tulajdonban lévő, közhasznú tevékenységet végző alapítvány, amelynek éves díjat fizet a nyereségérdekelt, önfenntartó szálloda. Ez a gazdasági háttér és az igazgató által is vallott mértéktartó üzleti szemlélet a legnehezebb időkben is stabil gazdasági hátteret biztosított az alsópáhoki háznak.

„Mivel ebben a kategóriában elsők voltunk a piacon, a vendégkör 90 százalékát még ma is a magyar családok alkotják.

Ahhoz, hogy a forgalmunkat folyamatosan növelni tudjuk, a beruházások mellett a programok tekintetében is állandó megújulásra volt szükség. Idővel ugyanis megjelentek azok a szállodák, amelyek szintén családbarát hotelként aposztrofálták magukat.

Amire én azt mondtam a munkatársaimnak: nem bosszankodni kell, hanem időről időre újdonságokkal szükséges előrukkolni. Ennek az eredménye, hogy a 138 szobás, közel 500 férőhelyes komplexumban 2019-ben 74,86 százalékos kihasználtságot értünk el” – elemzett az igazgató. Persze – tette hozzá – ebben annak is nagy szerepe van, hogy a fővárostól távoli település és környékének a munkavállalói a szó szoros értelmében magukénak érzik a 2019-ben 2,3 milliárdos forgalmat elért, 154 főt alkalmazó létesítményt. Már csak azért is, mert a menedzsment a 2008-as globális gazdasági krízis idején és most, a Covid-járvány miatti leállások időszakában is mindent megtett a munkaerő megtartása érdekében.

„Vezetőtársaimmal ma már annyira egyformán gondolkodunk, hogy ha lehunyjuk a szemünket és elképzeljük a jövőt,

nagyjából ugyanazt a képet látjuk, amelyet aztán igyekszünk megvalósítani – vallja Baldauf Csaba. – Olyan hotelt teremtettünk, ahol minden a kellemes hangulatú, személyes – de nem bizalmaskodó – kiszolgálásról szól. Amikor a 2008-as válságban drasztikusan visszaestek a szállodai foglalások, előttünk is két út állt: az előremenekülés vagy a túlélésre játszás. Amikor láttuk, hogy egyre több hotel kerül csődközeli helyzetbe, s a túlélés érdekében a legtöbb helyen romlik a szolgáltatás minősége és az épület állaga, mi eldöntöttük: nem szállunk be a minőségrontásba és a lefelé tartó árversenybe, mert azzal elveszítjük a hitelességünket.”

