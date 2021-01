Nem minden szálláshely nyithat ki a vírusválság után

Jelentős segítséget jelentenek a turizmus-vendéglátásnak a kormányzati támogatások – mondta a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke.

Hoffmann Henrik kedden felidézte:

a kormányzati döntés értelmében a szálláshely-szolgáltatók a kieső bevételeik részleges megtérítését december 25-ig igényelhették a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felületén.

Az adatbázisban november 8-ig regisztrált szálláshelyek bevételkiesésének 80 százalékát vállalja át az állam a 2020. november 11. és december 10. közötti időszakra érkezett foglalásokra.

Jelenleg január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük. Ez is jelentős segítség az ágazatnak, ahogy a februárig meghosszabbított, és a szállodákra, valamint az utazásszervezőkre visszamenőlegesen is kiterjesztett 50 százalékos bértámogatás is.

Ezek mellett 5 százalékra csökkent a kiszállított ételek áfája az eddigi 27 százalékról az éttermek zárva tartásának átmeneti időszakára, az éttermek működhetnek házhoz szállítással.

Mivel a szálláshelyek kieső bevételeik megtérítését a tavaly november 8-ig regisztrált foglalások után kérhették, ezt újra kell gondolni, ha a rendkívüli intézkedéseket meghosszabbítják.

Így is lesz azonban olyan szálláshely, amelyik nem fog tudni újra kinyitni a vírusválság után

– jelezte a BTSZ első embere.

A hitelmoratórium meghosszabbítása szintén jelentős támogatás a vállalkozásoknak, ha fennmaradnak a jelenlegi korlátozások – ezt is szükséges lehet meghosszabbítani Hoffmann Henrik szerint.