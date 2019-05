Pünkösdkor is jól teljesít a belföldi turizmus

A legdrágább üdülés közel 1 milliót kóstál, a legolcsóbb mindössze 2500 forintba kerül Magyarországon.

Összesen 32 százalékkal nő a belföldi turizmus forgalma tavalyhoz képest a pünkösdi hosszú hétvégén. Átlagosan 46 ezer forintot fizetünk foglalásonként, a SZÉP-kártyások viszont csaknem ennek dupláját. Gyula, Siófok és Eger a legvonzóbb úti célok a vendégek körében. Az élményturizmus éllovasai az egri vár, a Nyíregyházi Állatpark és a Festetics-kastély – olvasható a szallas.hu közleményében.

A soron következő, pünkösdi hosszú hétvége a negyedik extra üdülési lehetőség az évben. A szallas.hu foglalási adatai alapján

32 százalékkal nő a forgalom a tavalyi év pünkösdi időszakához képest. Az átlagos foglalási érték 46 ezer forint ezen a hosszú hétvégén. SZÉP-kártyás fizetést a vendégek 14 százaléka jelölt meg előzetesen, esetükben a foglalás átlagértéke jóval magasabb, 86 ezer forint.

„Az adatbázisunkban azt látjuk, hogy a SZÉP-kártyások jellemzően hosszabb kikapcsolódást választanak – magyarázta Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere. – Esetükben 2,24 éj a foglalás átlagos hossza, míg a többieknél 1,94 éjszakára szól.”

A legdrágább üdülés közel 1 milliót kóstál, a legolcsóbb mindössze 2500 forintba kerül. A foglalások zöme apartmanba (27,4 százalék), vendégházba (23,4 százalék) és panzióba (15,7 százalék) szól.

„Heves, Veszprém és Somogy megye részesednek legnagyobb arányban a foglalásokból” – tette hozzá a szakember. A felfedező kedvű vendégek a szallas.hu kedvezménykuponjai közül legtöbbször az egri várba, a Nyíregyházi Állatparkba és a Festetics-kastélyba szólót töltötték le, de a Veszprémi Állatkert, a gyulai vár és a Zalakarosi Fürdő is az élbolyban szerepelnek. „Számos partnerünk készül extra programokkal, hogy a kicsiknek és a felnőtteknek is kedvezzenek” – avatott a részletekbe Keresztes Nóra.

Fogynak a lehetőségek a második nyári, extra hosszú hétvégére is: az államalapítás ünnepekor négynapos pihenőre mehetünk és ezt ki is használjuk. „A legkelendőbb ajánlatok Hajdúszoboszlón, Szegeden, Siófokon, Egerben és Debrecenben találhatók” – mondta Keresztes Nóra. A marketingmenedzser azt is hozzátette, hogy az előfoglalási adatok alapján Gyula, Nyíregyháza, Budapest, Balatonfüred és Pécs is tumultusra számíthat nyár végén. A külföldi úti célok közül Torockó, Prága, Korond, Déva és Zadar a legkeresettebbek.