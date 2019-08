Sokan a szállodákból figyelik majd az augusztus huszadikai tűzijátékot

Megtelnek a szálláshelyek az államalapítás ünnepének négynapos hosszú hétvégéjén. Tavalyhoz képest több mint a felével nő a forgalom a Szallas.hu adatai szerint. Az átlagos foglalási érték 58 500 forint körül alakul, míg a SZÉP-kártyások bátrabban költenek. Siófok, Hajdúszoboszló és Eger vonzza a legtöbb vendéget

Sokan útra kelnek az augusztus huszadikai, négynapos pihenőn a Szallas.hu elemzése alapján. Tavalyhoz képest 57 százalékkal nő a forgalom, míg egy egyszerű, augusztusi hétvégéhez viszonyítva több mint két és félszeres a növekedés.

Az átlagos foglalási érték 58 500 forint körül alakul, ez 40 százalékkal több, mint egyébként bármikor a hónapban

– ismertette a részleteket Keresztes Nóra, a Szallas.hu marketingmenedzsere.

Bátrabban költenek a SZÉP-kártyás fizetést választó vendégek, esetünkben az átlagos foglalási érték 107 500 forint. Ők egyébként jellemzően nagyobb létszámra is foglalnak: míg normál fizetés esetén átlagosan 3,41 főre szól egy foglalás, a SZÉP-kártyásoknál 4,83 főre. Tovább nőhet a kártyabirtokosok költése, ugyanis a Szallas.hu előzetes adatai szerint minden tizedik esetben SZÉP-kártyával rendezik a számlát a hosszú hétvégén.

Az idei nyár az OTP SZÉP-kártya felhasználásában jelentős növekedést hozott eddig

– mondta Vargáné Jandrasits Ildikó, az OTP cafeteria üzletágvezetője.

„Júliusban közel 20 milliárd forintot költöttek élményekre a kártyabirtokosok, ami 80 százalékkal magasabb a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.”

Az apartmanok (25 százalék) és a vendégházak (22 százalék) a legkeresettebb szállástípusok, a vendégek csaknem fele valamelyikükben tölti a hosszú hétvégét. „A SZÉP-kártyásoknál némileg átrendeződik a lista: apartmant harmaduk, 3 csillagos hotelt pedig 26 százalékuk választ – árulta el Keresztes Nóra. – A vendégházakat jóval kevesebben, 15 százalékuk keresi.” A nyárvégi kikapcsolódások átlagosan 2 éjszakára szólnak. A legek listáját egy 640 ezer forint értékű szállásfoglalás vezeti, míg egy alig több mint kétezer forint értékű zárja.

Siófok, Hajdúszoboszló és Eger a dobogón

A belföldi úti célt választó vendégek körében Siófok, Hajdúszoboszló és Eger a legvonzóbb. A települések toplistáján őket követik

Szeged,

Gyula és

Hévíz.

A top tízes rangsor szerint még Nyíregyháza, Balatonfüred, Budapest és Zalakaros is nagy népszerűségnek örvendenek. Megyéink közül Somogy (15 százalék), Veszprém (11 százalék) és Heves (9 százalék) részesülnek legnagyobb arányban a foglalásokból.

A fürdővárosok és a balatoni települések továbbra is nagyon keresettek, a legtöbb szálláshelyen már teltház van az államalapítás ünnepére

– mondta a marketingmenedzser.

„A fürdőzés mellett természetesen aktív időtöltésre is van lehetőség, hiszen számos gasztronómiai, kulturális és egyéb programok közül választhatnak a vendégek. Indulás előtt azonban érdemes a nyitvatartási időről tájékozódni.”

A szállásadók is készülnek vendégváró programokkal, ahol a kicsik és a felnőttek is megtalálják a kedvükre valót. Jellemzőek ilyenkor az élőzenés vacsorák, szauna szeánszok, a kenyér ünnepéhez kapcsolódó kézműves és egyéb tradicionális foglalkozások. Keresztes Nóra azt is hozzátette, hogy

aki biztosra akar menni jövőre, augusztus huszadikai hosszú hétvégéjét több hónappal, akár fél évvel előre foglalja le.