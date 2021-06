Újraindul az Adria InterCity

Az idén először korszerű, légkondicionált fekvő- és hálókocsikkal, valamint a teljes szakaszon étkezőkocsival újra elinduló Adria InterCity fedélzetére már több mint hatszázan váltottak jegyet.

A MÁV-START egyik legnépszerűbb éjszakai vonatára a jegyértékesítés a nemzetközi pénztárakban már június 17-én megkezdődött, eddig hatszáznál is többen éltek a jegyfoglalás lehetőségével. A korszerű és kényelmes utazás elősegítése érdekében pedig, már a MÁV online jegyvásárlási felületén, a megújult ELVIRÁN keresztül is megvásárolhatók a menetjegyek. A jegyvásárlás folyamata egyszerűsödött, most először a háló- és fekvőhelyes kocsikra szóló jegyek is megválthatók, a felnőttjegyek 48 eurótól, gyermekjegyek pedig 25 eurótól.

Az Adria InterCity Budapestről Splitbe keddenként, péntekenként és vasárnaponként; míg visszafelé szerdánként, szombatonként és hétfőnként közlekedik, menetideje: 14 óra, melynek nagy része az éjszaka alatt történik.

A vonat Budapestről 18:45-kor indul, Splitbe 8:46-kor érkezik. Visszafelé, Splitből a vonat 18:28-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik. A vonat menetrendjével, szolgáltatásaival kapcsolatos részletes információk a www.mavcsoport.hu/adria oldalon érhetőek el.

A MÁV-START új arculatos, frissen felújított, két háló- és három fekvőhelyes kocsija minden korábbinál magasabb szolgáltatási színvonalat képvisel, több mint 210 férőhelyet biztosítva. Ezeknek a kocsiknak az utasai számára a megújult Utasellátó minőségi fedélzeti szolgáltatást kínál, az idén először a teljes útvonalon közlekedő étkezőkocsival. A hálókocsik utasainak az induláskor megágyazott, tisztasági csomaggal ellátott fülkék állnak rendelkezésére, valamint az utaskísérő által az ülőhelyen felszolgált színvonalas reggeli is a szolgáltatás része.