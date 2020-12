A járvány alatt is fejlesztett a Borsodi

A pan­démia ellenére az idén befejezte hároméves, 12 millió eurós beruházását a Borsodi Sörgyár – mondta a Világgazdaságnak Vuleta Zsolt, a társaság ügyvezető és kereskedelmi igazgatója. Tájékoztatása szerint a vállalat a partnereket segítve készül a vendéglátóhelyek újranyitására.

A Covid árnyékában hogyan alakult a Borsodi Sörgyár éve az értékesítés volumenében, illetve pénzügyi fronton?

Míg 2019-ben nagyszerű teljesítményt könyvelhettünk el az üzleti tevékenységünk minden területén, ezáltal az árbevétel és az értékesített sör mennyisége is érdemben emelkedett a szintén sikeres 2018-hoz képest, addig a 2020-as év valóban számos nem várt kihívást tartogatott a koronavírus-járvány megjelenésével.

Ahogy minden vendéglátáshoz kötődő iparágat, úgy a sörpiacot is érzékenyen érintette a pandémia.

A Magyar Sörgyártók Szövetségének eddigi adataiból is látszik, hogy az idén stagnáló, visszaeső fogyasztási szint jellemző, a Borsodi Sörgyár eredményei pedig e piaci tendenciákhoz igazodnak. A teljes éves értékesítési adatok még nem ismertek, de azt már látjuk, hogy termelési volumenben csaknem 15 százalékos csökkenéssel kell számolnunk, ami fele-fele arányban oszlik meg a hazai és az exporttermékek között. Ugyanakkor megőriztük az utóbbi évek sikereinek alapjait, sőt tovább tudtunk építkezni. Amellett, hogy sikerült megtartani mind a 420 munkavállalónkat, az előzetes terveknek megfelelően befejeztük a Borsodi Sörgyár történetének legnagyobb beruházását. Új hoplágerrel és IPA-val jelentünk meg, a meggyes lambic típusú sörkülönlegességet dobozos kiszerelésben is elérhetővé tettük, miközben a Borsodi Friss termékcsaládot is megújítottuk. Összességében elégedett fogyasztókat, partnereket és kollégákat tudhatunk magunk mellett, ami elengedetlen a jövőnk szempontjából.

Milyen gyakorlati változásokat hozott a beszerzésben, a termelésben és az ellátási láncban a járvány márciusi kitörése?

A járvány kitörésekor eldöntöttük, hogy dolgozóink, partnereink és fogyasztóink egészségének védelme a prioritás.

Ennek megfelelően szigorú biztonsági intézkedéseket vezettünk be azokon a területeken, ahol munkatársaink fizikai jelenléte elengedhetetlen volt, az irodai munkát végző kollégák számára pedig biztosítottuk az otthoni munkavégzés lehetőségét. A megváltozott helyzet és a korlátozások miatt az ellátási láncban is felül kellett vizsgálnunk a folyamatainkat. Sikeresen biztosítottuk, hogy folyamatos legyen a gyártás, a szállítás, mindig legyen megfelelő készlet a partnereinknél. A veszélyhelyzet kihirdetését követően néhány napon belül már valamennyi vevőpartnerünkkel felvettük a kapcsolatot, hogy megnyugtassuk őket, és felmérjük az igényeiket. Ennek a szemléletnek köszönhetően mind a belföldi, mind pedig az exportigényeket maradéktalanul ki tudtuk elégíteni. A bőcsi üzem és az ellátási lánc valamennyi kollégája csillagos ötöst ért el az első vizsgán, amelyen már regionális központként mérettettünk meg.

Felfüggesztettek beruházásokat a pandémia miatt? Mennyit fordítottak fejlesztésekre az idén?

Meggyőződésem, hogy egy felelős és céltudatos vállalat, mint a Borsodi, egy olyan piacon is folytatja a hosszú távú építkezést, mint amilyen a mostani, hiszen a járvány által okozott bizonytalanság remélhetőleg csökken, és mi a jövőben is szeretnénk kiszolgálni a hazai sörkedvelőket, és fejleszteni a portfóliónkat. Három éve jelentettük be a Borsodi Sörgyár történetének legnagyobb, hároméves időtartamú beruházását, ennek során összesen 12 millió euró értékben újítottuk meg a gyártósorunkat. A fejlesztés három szakaszból állt, 2018-ban lecseréltük a palackfejtő berendezést, majd 2019-ben üzembe helyeztük a második doboztöltő gyártósort.

A beruházás harmadik, egyben utolsó lépéseként idén a palettázó és rekeszelő (ki-be rakó) gépek és a hozzájuk tartozó palack-, rekesz- és raklappályák újultak meg az üzemben, továbbá folyamatosan fejlesztjük a logisztikai rendszerünket. Amikor 2018-ban megkezdtük ezt a beruházást, nagy vállalásokat tettünk, szerettük volna 10 százalékkal növelni dolgozói létszámunkat a gyártási területen, jelentősen csökkenteni az ökológiai lábnyomunkat, mialatt 2,5 millió hektoliterre növeljük a gyár kapacitását, hogy a bőcsi üzem a Molson Coors regionális központjává válhasson. Ezeket a vállalásokat sikerült teljesíteni.

A termék- és technológiafejlesztés mennyire szorult háttérbe?

Azt látjuk, hogy a fogyasztóink továbbra is igénylik a különleges, kiváló minőségű söröket. Éppen ezért az előzetes terveknek megfelelően vezettük be a tavasz folyamán az új termékeinket, és a tapasztalatok szerint a fogyasztóink kedvezően fogadták ezeket a sörkülönlegességeket. Ami a technológiát illeti, továbbra sem tévesztjük szem elől a 2017-ben megkezdett és 2025-ig előremutató, hosszú távú fenntarthatósági stratégiánkat, amelynek keretében továbbra is fontos a felelős alkoholfogyasztás üzenete, illetve a környezettudatos gyártás. A fejlesztésekkel 2021-ben sem állunk le, az ideivel megegyező nagyságrendű beruházásokat tervezünk mind a sörtermelés, mind a logisztika fejlesztése érdekében.

A turizmus-vendéglátás leállása hogyan érinti a céget? Tudnak segíteni a partnereknek?

A vendéglátóhelyek kiemelten fontos stratégiai partnereink, éppen ezért az első veszélyhelyzet kihirdetésétől folyamatosan kapcsolatban vagyunk velük, és egyedi megoldásokkal igyekszünk támogatást nyújtani nekik a mai napig. Közösen készülünk az újranyitásra is, hogy biztosítsuk majd mindenki számára termékeinket a megfelelő minőségben és mennyiségben.

A kereskedelmi törvény módosításának szellemében megkezdték a tárgyalásokat a kisüzemekkel?

A Borsodi Sörgyár mindig a hatályos hazai és uniós jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.

Így a jogszabály kihirdetését követően mi is megtettük a szükséges lépéseket, hogy felkészüljünk a változásokra. Szükséges leszögezni, hogy mi a Borsodinál továbbra is kiemelt feladatunknak, sőt küldetésünknek tekintjük a hazai sörkultúra ápolását, fejlesztését, ebben a kisüzemi sörfőzdékkel közös a célunk, de közvetlen együttműködésről nincs szó.

Mit vár 2021-től a Borsodi, illetve milyenek a távlati kilátások?

Sajnos a mi zsebünkben sem lapul kristálygömb, a helyzet szinte napról napra változik, de reméljük, a jövő év már kiszámíthatóbb lesz. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet enyhülésével fokozatosan visszatérnek majd a vendégek a sörözőkbe, kocsmákba, vendéglátóhelyekre, hiszen a baráti sörözések biztosan sokunknak hiányoznak. Addig is folytatjuk a fejlesztéseinket, készülünk a vendéglátóhelyek újranyitására.