A járvány az öltözködési szokásokat is átalakította

A prémium ruházati gyártó a konszenzusnál nagyobb, 219 millió eurós veszteséget könyvelt el tavaly az egész évben, szemben a 2019-es több, mint 200 millió eurós profittal. A világjárvány az egész évben lehúzta az értékesítést, az árbevétel harmadával zsugorodott. Ugyanakkor a gyorsjelentésben kedvező, hogy az egész éves EBITDA 236 millió euró lett, míg a negyedik negyedévben 13 millió euró körül alakult a kamatok-, adózás- és értékcsökkenési leírás előtti eredmény. Ez a költségcsökkentéseknek köszönhető, ugyanis az év utolsó hónapjaiban csaknem 300 százalékkal zuhantak az eladások.

A ruházati cég menedzsmentje szerint az egész tavalyi évet meghatározta a pandémia.

Amellett, hogy többször be kellett zárják üzleteiket a vírus megfékezésére irányuló hatósági intézkedések miatt, a vásárlóik többet voltak otthon, így inkább a sportosabb, kényelmesebb ruhákat viselték, mintsem az alkalmi, illetve elegánsabb darabokat.

Úgy látják, hogy 2021 első negyedéve sem alakul kedvezően számukra, azonban a második negyedévet már optimistán várja a cég vezetése. Azzal számolnak, hogy a lezárások fokozatos feloldásával jóformán megrohamozzák boltjaikat.

A megbízott vezérigazgató a jelentés publikálásakor azt mondta, a vásárlók várják, hogy költhessék pénzüket, és az otthon viselt tréningruhák után újra divatosan öltözhessenek. Yves Mueller konkrét célok megemlítése nélkül arról beszélt, hogy idén az értékesítés, és az eredmény jóval meghaladja majd a tavalyit. A profitot hajthatja az is, hogy erősítik jelenlétüket az amerikai piacon, és az ázsiai, illetve a csendes-óceáni térségben is. A rivális Burberryvel szemben bíznak a kínai vásárlókban is, a világ legnépesebb országában kétszámjegyű növekedést várnak.

A Hugo Boss – habár régebben kimondottan elegáns kollekciókat dobott piacra – fokozatosan átalakította portfólióját, és az alkalmi ruházat helyett ma már mindennap viselhető termékeket készít. A ruhák negyede igazán elegáns stílusú, míg 2019-ben ez az arány 35 százalék volt. Emellett mára a legtöbb esetben kényelmesebb anyagokból varrják az öltönyöket is, reagálva a vásárlók igényeire.

A cégnél azonban az online értékesítés gyors növekedése továbbra sem tudja ellensúlyozni azt, hogy üzleteik harmada a koronavírus-járvány miatt zárva tart. Mueller azt mondta,

az internetes vásárlások további gyors növekedését várják, míg 2020-ban 200 millió eurós forgalmat bonyolítottak le webshopjukon, idén ez 300 millió lehet, és jövőre elérheti a 400 millió eurót.

A befektetők nem fogadták jól a német cég számait, csütörtök délután majd 4 százalékos mínuszban forogtak a Hugo Boss papírok a tőzsdén.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, nemcsak a Hugo Boss számait húzta le a világjárvány. A Spanyol Inditex profitja is nagyot esett, a 2020-as 1,1 milliárd eurós adózott eredmény 70 százalékkal kevesebb az előző évinél. A svéd konkurens H&M hamarosan érkező beszámolójában is nagy visszaesést várnak a szakértők, a skandináv cég hálózatának 20 százaléka most is zárva tart.