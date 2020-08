A járványhelyzetben is tartotta magát a Graphisoft Park

Nőttek a Graphisoft Park bérbeadásból származó bevételei, még a járványhelyzet tetőzése ellenére is. Az adózott eredmény visszaesett ugyan, de a cég az idei és a 2021 egészére vonatkozó bevételek alakulását nézve is optimistább várakozásokat fogalmazott meg a korábbinál.

A Graphisoft Park 7,41 millió eurós árbevételt ért el 2020 első felében, ami több mint öt százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi időszakban mértet – közölte az ingatlanfejlesztő és -hasznosító vállalat tegnap, piaczárás után a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A gyorsjelentésből kiderült az is, hogy a legfontosabb mutatókat nézve a koronavírus-járvány ellenére kitartott az irodapiaci társaság, leszámítva az adózott eredményt. Profitjuk ugyanis 12 százalékkal esett 2,14 millió euróra a 2019 első felében látott szintről. Üzleti beszámolójuk kiemelte, hogy a pandémia hatásai a vártnál kisebb hatással jártak, így az idei évre 14,4 millió euró bérleti díjbevételt és 4,2 millió euró pro forma eredményt, jövőre pedig mindkét soron százezer euróval magasabb értékkel kalkulálnak.

A cégvezetés korábban még úgy számolt, hogy idén mintegy 700 ezer eurós bérletidíj- és pro forma eredmény-visszaesés jöhet. Korábban a vállalat arról is tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy voltak ugyan területcsökkentési igények a Graphisoft Park területén, de a bérlők közül senki sem mondta fel a szerződést. A Parknál úgy látták, hogy a bérlői aktivitás májustól élénkült és egyre többen tértek vissza az irodákba. Meglátásukat erősíti, hogy a friss gyorsjelentésben kitértek arra is, hogy a járványhelyzet tetőzésekor a korlátozások és a növekvő távmunka ellenére is folyamatosan magasan a tavalyival megegyező szintű 97 százalékos volt az irodaterek kihasználtsága. Eszerint mintegy 82 ezer négyzetmétert hasznosít a vállalat. Megemlítették, hogy a nyár elején kifizetett 30 millió eurós osztalék forintban történő kifizetése miatt közel 750 ezer eurós árfolyamveszteséget kellett elkönyveljenek az egyszeri tételek között.

Az ingatlanhasznosító vállalat Budapesti Értéktőzsdén jegyzett papírjai ma gyenge teljesítményt mutattak. Tőzsdezáráskor, röviddel a beszámoló érkezése előtt 2,2 százalékos gyengüléssel 3110 forinton búcsúzott a kurzus, nem túl acélos, 7,1 millió forintos forgalom mellett.