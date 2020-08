A vállalatok túlélésének feltételeit mutatja be a K&H

Bár sokszor hasonlítják gazdasági szempontból a jelenlegi koronavírusjárvány-helyzetet a 2008-as válsághoz, a családi vállalatoknál az látható, hogy az akkori, illetve a jelenlegi krízis lényegesen más helyzetben érte a cégeket – közölte a K&H.

Azokra a kérdésekre igyekezett a bank választ adni, hogy mennyire voltak felkészülve a mostani pandémia és a 12 évvel ezelőtti kihívásokra és mit érdemes egy vállalkozásnak szem előtt tartania stratégiája megalkotásakor, hogy egy következő válsághelyzetben is sikeresen tudjon működni.

A bank családi vállalatok szakértői a legutóbbi recesszió tapasztalatainak felidézése alapján pedig három fő „összetevőjét” határozták meg a válságálló cégnek.

„A rendszerváltás óta nem volt komoly sokk a gazdaságban, így a 2008-as recesszió szinte a semmiből jött.„

A cégvezetők sem tervezés, sem megtakarítás szempontjából nem voltak felkészülve, ezért az akkori válság igen komoly piactisztitással járt, aki viszont túlélte, az utána beleépítette a cégébe a tanulságokat.

”A jelenlegi válság során ezért nemcsak az elmúlt években félretett családi vagyon volt elérhető, hanem a felelős vezetők a cégben is raktak félre tartalékot” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

Banki és állami támogatások

A hitelezési aktivitás is komoly különbséget mutat a több mint 10 évvel ezelőtti helyzethez képest, ugyanis az elmúlt időszakban likviditásbőség jellemezte a piacot, amit a cégek fejlesztésekre fordíthattak a saját tartalék felhasználása helyett.

Emellett a fix lejáratú lekötött hitelkeret, ami „békeidőben” akár felesleges kiadásnak tűnhetett, most remek lehetőséget biztosított a likviditási problémák villámgyors kezelésére.

Továbbá az is komoly eltérés, hogy 2008-ban a vállalatok sokkal jobban magukra voltak utalva, nem voltak szinte azonnal rendelkezésre álló, államilag támogatott hitelek. Most azonban a banki és az állami rendszer is készen állt, hogy támogassa és segítse a cégek működését, a gazdaság felélénkítését.

A válságálló cégnek három fő tulajdonsága

Az elmúlt több mint tíz évben a tulajdonosok számára jóval több lehetőség adódott, hogy kifejezetten családi vállalatoknak rendezett fórumokon megoszthassák egymással problémáikat és megoldásaikat, melynek hatására még szorosabb közösség és kapcsolatrendszer alakul ki köztük.

A tavaly szeptemberi K&H családi vállalatok klubunk témája éppen a krízisre való felkészülés volt, habár akkor még nem a koronavírus-járvány hatásaira készültek. A családi vállalat tulajdonosok megosztották tapasztalataikat arról, hogy hogyan élték át sikeresen a válságot és hogyan készülnek a következőre, miközben meghatározták a válságálló cégek három fontos „összetevőjét”: egy válság során az marad fenn, aki tudatosan,