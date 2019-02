Cukros és cukormentes változatban is újabb ízzel akarja magához édesgetni a fogyasztókat a Coca-Cola. A piacon azonban nem szerepelt jól a vállalat.

A Coca-Cola februárban mutatja be új termékét, a narancsos vanília ízű kólát (Orange Vanilla Coke) az Egyesült Államokban, vállalat szerint ezzel az ízzel akarják továbbra is ösztönözni a fogyasztóikat arra, hogy ne mások üdítőit próbálják ki – írja a CNN.

A narancsos vanília ízű kólát korlátozott ideig Kanadában is tesztelték már. Az új terméket cukormentes kiszerelésben is piacra dobják, amely új külsőt kapott. A cég több lehetőség között is gondolkodott: felmerült például a málna, a citrom és a gyömbér variáció is, amelyek Ázsiában jelenleg is jól teljesítenek. A távol-keleti piacon már más különlegességgel is próbálkozni akar a cég:

a Coca-Cola Japánban dobja piacra az első alkoholos italát ; egy szénsavas, citromos ízű, úgynevezett alkopopot, amely jellemzően az ízesített ciderekhez hasonlít leginkább.

A Coca-Cola 126 éves történelmében még soha nem jelentkezett alkoholos itallal. A cég kísérletezgetése nem mindig találkozott a nagyközönség igényeivel:

1985-ben megváltoztatták a Coca-Cola receptjét, és létrehozták az New Coke-ot, amely pár hónap után bukást hozott a cégnek, majd visszatérve az eredeti ízvilághoz a Classic Coke névre keresztelték az üdítőitalt.

Az atlantai székhelyű üdítőital-gyártó szinte mindennel megpróbálkozik:

a cég vizsgálja annak a lehetőséget is, hogy a marihuána egyik származékával , a CBD-vel (a kender szárában és virágzatában található molekula) dobja fel egyes termékeit

A Coca-Cola terve érdekes, mivel a mára világhírűvé vált ital elődjének, a John Stith Pemberton gyógyszerész által 1884-ben készített Pemberton’s French Wine Coca névre hallgató, eredetileg gyógyhatású ital tekinthető – tehát ez a termék sem volt drogmentes.

Az italgyártó cég többek között a Black Cherry Vanilla Coke és a Coca-Cola Blak nevű kávéízzel is kísérletezett. A legjobban működő Coke-ízek azok, amelyek kiegészítik vagy erősítik az eredeti receptet – vélekedett Laurent Grandet, a Guggenheim Securities nevű cég fogyasztói elemzője. Hozzátette, az új ízekkel még jobban tudatosítani akarják a márka jelenlétét a fogyasztókban.

Nem pezsgett annyira a kóla, jöhet a kávé?

El is kell a segítség, mert a legfrissebb negyedéves jelentés szerint a Coca-Cola részvényei két százalékkal csökkentek a piacon, alulmúlva az előzetes várakozásokat – számolt be a CNBC.

A szénsavas üdítőitalok értékesítése 1 százalékkal csökkent a negyedik negyedévben, annak ellenére, hogy a népszerű Coca-Cola Zero Sugar ismét kétjegyű növekedést mutatott. Argentína, Közép-Amerika és más feltörekvő piacok kihívást jelentő gazdasági feltételei negatívan befolyásolták az értékesítést – mondta a vállalat.

A üdítő bevétele 870 millió dollár, vagyis egy részvényre 20 centet tett ki, ami egy évvel korábbi eredményhez képest 2,75 milliárd dolláros veszteség, azaz 65 cent részvényenként. Az italgyártó cég elmondta, hogy a fuvarozási költségek negatívan hatottak a negyedévi bevételeire.

A cég azonban a terjeszkedéstől nem állt el: a Coca-Cola tavaly bejelentette, hogy megvásárolja a brit Whitbread vállalattól a Costa kávéház láncot 5,1 milliárd dollárért.

A Coca-Cola az ital üzletágban csak a meleg italoknál nem rendelkezett globális márkával

– mondta James Quincey, az italgyártó cég vezérigazgatója. A kávézólánc felvásárlását már befejezték, az akvizíció által mintegy 4 ezer kiskereskedelmi egység került a vállalathoz, így a Costa megszerzésével a Coca-Cola a kávé kategóriájában is meg tudta vetni a lábát, amely 6 százalékkal nőtt tavalyhoz képest és mintegy fél milliárd dolláros piacnak számít.

