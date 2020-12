Az OTP több leányvállalatával együtt elnyerte az év bankja díjat

Az OTP Bank kapta az év bankja díjat a Financial Times csoporthoz tartozó The Banker magazin nemzetközi versenyén, és a magyarországi mellett Bulgáriában és Szlovéniában is a csoporthoz tartozó bankok nyertek: a két további év bankja díjas OTP-leánybank a DSK Bank és az SKB Bank lett a bíráló bizottság döntése alapján – írja a pénzintézet közleményében.

Az OTP Banknak tavaly az előző éveket is meghaladó mértékben sikerült javítania piaci pozícióit Magyarországon szinte minden fő termékszegmensben, emellett több bank akvizíciós és integrációs folyamatát zárta sikerrel az elmúlt időszakban a régióban.

A nemzetközi megmérettetésen a kereskedelmi bankok üzleti teljesítménye mellett a zsűri azt is vizsgálta, hogy a bankok mennyire rugalmasan alkalmazkodtak a koronavírus-járvány következtében megváltozott ügyféligényekhez.

Az idén a bolgár leánybank, a DSK Bank integrálta a 2018-ban megvásárolt Expressbankot,

ezzel a bolgár piacon jelenleg több mint 2,5 millió ügyfele van.

A szlovéniai SKB Bank az elmúlt 9 évben eddig 8 alkalommal kapta meg az Év Bankja díjat a The Banker magazintól. A bank 2019 óta tagja az OTP Csoportnak,

Szlovénia 4. legnagyobb bankja, több mint 200 ezer ügyfelet szolgál ki.

Az OTP a gazdaság stabil működésének fenntartásához hozzájárulva, kiemelten támogatta a nemzeti banki és kormányzati intézkedéseket és régiós szinten is jelentős mértékű, eurómilliókban mérhető összegű támogatást ajánlott fel Magyarországon és leányvállalatainak országaiban egyaránt a járvány okozta válsághelyzet kezelésére – közölte a bank.

A pénzintézet tevékenységét az elmúlt évben számos hazai és nemzetközi elismeréssel díjazták. A budapesti központú, immár a kelet-közép-európai régióban is meghatározó hitelintézet 11 országban, közel 19 millió ügyfelet szolgál ki.