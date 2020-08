Bővíti őszi menetrendjét a KLM, a holland királyi légitársaság

72-ről 91-re növeli az elérhető célállomások számát október végéig.

A légicég közleményében azt írta, az európai hálózatot nagyobb részt már visszaállították, de a járatok száma még jóval alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Augusztusban mintegy 10 ezer járat közlekedett, számuk szeptemberben 13 500-ra emelkedik, de tavaly ugyanilyenkor közel 20 ezer járatot üzemeltetett a KLM. Európán belül Corkba, Southamptonba és Poznanba is közlekednek már járatok.

Az interkontinentális piacon azonban még nagyobb elmaradás tapasztalható az alacsony kereslet miatt. Tavaly ugyanebben az időszakban 69 célállomás volt elérhető, most tízzel kevesebb, és a járatok egyharmada csak árut szállít.

Augusztusra és szeptemberre mintegy 2000, októberre pedig alig 1800 járat van tervben, míg tavaly ugyanilyenkor 2500-3000 járatot közlekedtetett a társaság.

A cégcsoporton belül az Air France is változásokat jelentett be: a társaság honlapján elérhető közlemény szerint a francia belföldi járatok jelentős része átkerül a holding diszkont légitársaságához, a Transavia France-hoz. A társaság több vidéki bázisán is jelentős fejlesztéseket hajt végre, az Air France pedig minden olyan regionális járatot beszüntet, amely legfeljebb 2 és fél órás vasúti járattal elérhető.