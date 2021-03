Gépvásárlási lázat hoz a Vinop

Óriási lehetőség a termelő-, gyártóvállalatoknak a küszöbönálló kétszázmilliárd forintos uniós pályázat, hogy technológiai korszerűsítéssel szintet lépjenek – véli Szabó Gábor, a Georg Fischer hazai, egyben régiós vezetője.

A hazai kis- és középvállalkozások többsége tisztában van a hatékonyság és a versenyképesség növelésének kézzelfogható előnyeivel, ami gyakran technológiai korszerűsítéssel érhető el. Ha viszont nem lennének pályázati források, a jelentős részük sokkal jobban meggondolná, hogy bele merjen-e vágni – állapította meg a Világgazdaságnak Szabó Gábor, a svájci Georg Fischer (GF) AG szerszámgépüzletága, a GF Machining Solutions (GFMS) magyarországi, romániai és bulgáriai terjeszke­désért felelős régiós vezetője. A be­ruházásösztönzés szerinte nem csak a munkahelyteremtés miatt fontos, a kulcs a magas hozzáadott értékű termelés előmozdítása.

Az állami hátterű Versenyképesség-növelő támogatáshoz (VNT) kapcsolódóan is számos megrendelésük volt, de ugyanígy számottevő érdeklődést várnak a 2021–2027-es uniós ciklus első nagy összegű felhívásánál a Vállalkozásfejlesztési és innovációs operatív programban (Vinop), miután

a Vinop-1.2.1-21-ben négy részletben 200 milliárd forintos keretet nyitnak meg beruházási célra.

Mindez azért is lényeges, mert a náluk történő gépvásárlások mintegy kétharmada általában pályázati beszerzés. A hazai cégvezető szerint fontosak a nagyvállalati ügyfelek is, de azt tartja egészséges aránynak, ha a megrendelések darabszámában és értékében 80 százalék feletti a kkv-k súlya. A GFMS portfóliójába elsősorban maró, huzalos és tömbös szikraforgácsoló gépek, lézeres textúrázók és 3D-s fémnyomtatók tartoznak, megrendelőik többsége pedig termelő, gyártó iparvállalat.

A kínálatban ugyanúgy vannak 70 ezer eurós eszközök, mint 1,5-2 millió eurós csúcsgépek, az átlageladás darabonként 190 ezer euró körül mozog.

Szabó Gábor szerint azok a megrendelőik érezhetik nyeregben magukat, akik több lábon állnak, és a teljes árbevételük legfeljebb ötöde függ egyetlen partnertől. Ez a komplett magyar gazdaságra is igaz, vagyis nem feltétlenül szerencsés, ha például mindenki autóipari beszállító akar lenni, miközben ott van az orvostechnikai eszközgyártás is. Azt látni, hogy egyre több piaci szereplő gondolkodik hasonlóképpen, ennek megfelelően a Georg Fischer esetében egyformán fontos ügyfélszegmens az elektronika, a repülőgépipar, de az információs és kommunikációs technológia is.

A több mint kétszáz éve alapított, 1903 óta a svájci tőzsdén jegyzett GF viszonteladói hálózattal már több mint harminc éve jelen van Magyarországon, önálló képviseletet viszont csak 2019 augusztusában nyitott, amely a várakozáson felüli kezdés után most régiós központtá fejlődik. Szabó Gábor elmondta: az anyacég elhatározását segítette, hogy a hazai munka

piacon elérhető kellő számú magasan képzett, releváns gyakorlattal rendelkező szakember, és az is, hogy Magyarországon a technológiai fejlesztések is folyamatosak a reálgazdaságban. A 39 országban 142 céggel jelen lévő konszern a 2019-es adatok szerint

több mint 3,7 milliárd svájci frank éves árbevételt ért el globálisan, és csaknem 15 ezer alkalmazottja van, ebből 3200 a szerszámgépüzletágban. A régiós vezető közölte, hogy az előzetes adatok szerint az első teljes – noha a koronavírus-járvánnyal terhelt –, 2020-as üzleti évben csaknem 1,1 milliárd forintos árbevételt és 150 millió forintos eredményt értek el.

Az idén és jövőre is legalább 20-25 százalékos növekedést terveznek, az a cél, hogy 2022-re az övék legyen a magyar piac és a régió legmeghatározóbb szerszámgép-kereskedője és -szervize. Ehhez az állományt is bővíteni kell: öt szakemberrel indultak, ma már tizenketten vannak, jövőre pedig 24-25 főre lesz szükség, főként magasan képzett mérnökökre, technikusokra.