Hadat üzen a kiberbűnözőknek az Antenna Hungária

A fokozódó kibertámadói aktivitás kihívásaira reagálva magasabb szintre emelte DDoS védelmi szolgáltatását az Antenna Hungária Zrt. Az új műszaki alapokra helyezett szolgáltatás rugalmasabb ügyfélkiszolgálást tesz lehetővé, hatékony védelmet nyújtva napjaink egyik leggyakoribb IT-biztonsági fenyegetése ellen.

A koronavírus-járvány miatt felgyorsult digitalizáció hatására a társaságok mindinkább kiszolgáltatottak az online térnek, amit a kiberbűnözők az informatikai rendszerek ellen indított támadások fokozásával igyekeznek kihasználni. A változatos típusú kibertámadások száma és intenzitása korábban nem látott szintre emelkedett, egyre több szektorban egyre több vállalat esik áldozatául a bűnözők próbálkozásainak.

Az egyik leggyakoribb támadási forma a túlterheléses vagy elosztott szolgáltatásmegtagadással járó, úgynevezett DDoS-támadás (Distributed Denial of Service), melynek célja az informatikai szolgáltatás teljes vagy részleges megbénítása.

Ez a támadástípus az IT-rendszerek azon tulajdonságát használja ki, hogy megtervezésük, méretezésük a várható terhelést figyelembe véve történik, a fejlesztők ez alapján választják ki az igényeket kiszolgálni képes hardver és szoftverelemeket. Ha a tervezett maximális forgalomnál nagyobb terhelés éri a rendszert, lelassul, válaszideje pedig meghaladja az elvárhatót. A változatos motivációkból táplálkozó támadás akár működésképtelenné is teheti a rendszert, ami a szolgáltatások teljes leállását vonja maga után, ez pedig jelentős anyagi és reputációs károkat okozhat a szervezetnek.

A cégek nagy része nincs felkészülve a fejlődő technológiai eszközökkel és tudással, egyre célzottabban és hatékonyabban végrehajtott támadások kivédésére, miközben a GDPR-követelményeknek való megfelelés is kihívás elé állítja őket.

Ezért a szervezeteknek a saját IT-részleg kapacitásait meghaladó feladatok megoldására érdemes a szükséges szakmai háttérrel rendelkező szolgáltatókat igénybe venniük. Az Antenna Hungária saját üzemeltetésű, megújult DDoS védelmi szolgáltatása hatékony megoldást nyújt az IT-rendszereket mindinkább fenyegető támadások kivédésére. A társaság 2021-ben új alapokra helyezte a szolgáltatást, így az az eddigieknél korszerűbb és rugalmasabb ügyfélkiszolgálást tesz lehetővé.

A szolgáltatás az előfizetői igénynek megfelelően a forgalom folyamatos monitorozásán, csomagelemzésen alapuló vagy akár eseti védelmet is képes biztosítani. A védelem akár másodpercek alatt, automatikusan aktiválódhat, így az előfizető szinte egyáltalán nem észlel hálózati túlterhelést, internetes sávszélessége nem csökken. Az Antenna Hungária szakemberei a forgalom profilozásával tovább tudják növelni a védelmi szolgáltatás hatékonyságát, de az előfizető részére egyebek mellett rendszeres műszaki konzultációs lehetőség, riport, és az ügyfélportálhoz való online hozzáférési lehetőség is rendelkezésére áll, így nyomon követheti hálózati forgalmának statisztikai adatait is.

A szolgáltató napjainkra a magas szintű rendelkezésre állást igénylő szolgáltatások magyarországi piacának kiemelkedő szereplőjévé vált, jelentős eszközállománnyal és tapasztalattal felvértezve. A társaság a 2017-es vizes világbajnokság óta foglalkozik IT-biztonsággal, azon belül is a szolgáltatói hálózaton kívülről érkező szolgáltatásmegtagadással járó támadások területével. 2018-ban IT-biztonsági portfóliót alakított ki, amelynek egyik első eleme a menedzselt tűzfal és a SOC- (Kiberbiztonsági Műveleti Központ) szolgáltatás mellett a DDoS védelem biztosítása. A kibertámadások aktuális trendjeiről és az ezek elleni hatékony védelem kialakításának lehetőségeiről az Antenna Hungária május 6-án ingyenesen látogatható webináriumot tart, amelyre minden érdeklődőt vár.