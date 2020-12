Harmadával esett a Suzuki termelése

A járvány és az uniós szén-dioxid-kibocsátási szabályozás is komoly nehézségeket okozott az autóiparban, de a novemberi eladási adatok alapján ismét piacvezető a Suzuki.

Az idén a tervezettnél mintegy 30 százalékkal kevesebbet termelt a Suzuki Magyarország a vírushelyzet okozta leállás, illetve a belföldi és külföldi korlátozó intézkedések következtében – közölte a Világgazdasággal a vállalat.

Januárban és februárban esett a belföldi értékesítés, mert a 2019-es rekordévben a cég kiürítette a raktárkészleteit.

Az ezt követő tavaszi járványhelyzet hatása a különösen rövid gyártási átfutási idő miatt azonnal jelentkezett a forgalomba helyezések csökkenésében. A külföldön bevezetett korlátozások az exportot is kedvezőtlenül befolyásolták, hiszen a Suzuki szinte minden kulcspiacán bezártak egy időre a márkakereskedések.

A járványügyi intézkedések enyhítésével azonban az ősszel fokozatosan nőtt az értékesítés.

A Suzuki – összhangban az Európai Unió fenntartható autózási törekvéseivel – 2019 decemberében megkezdte a Suzuki Vitara és az SX4 S-Cross modellek hibrid változatának sorozatgyártását az uniós piacokra. „Az idei gyártásunk több mint 65 százaléka már hibrid gépjármű volt. Az Esztergomban előállított járműveink révén már negyedik éve vezetjük a hazai újszemélyautó-eladásokat, és bizakodók vagyunk a 2020-as zárást tekintve is” – tájékoztatott a Suzuki Magyarország.

A járvány több szempontból is átalakította a piaci szereplők működését, tavasszal rendkívüli biztonsági intézkedések mellett, fokozatosan indította újra a gyártást a vállalat az esztergomi üzemében. Tapasztalatait, jó gyakorlatait – mint közölte – megosztotta a beszállítóival is, segítve őket abban, hogy felkészüljenek a járványhelyzet okozta nehézségekre. A társaság ezzel párhuzamosan átalakította, zömében digitalizálta a partnereivel közös napi munkát. A második műszak újraindítása után saját dolgozói állományának növelésére összpontosított, bár valójában a járványhelyzettől függetlenül is évek óta erre törekedett, mert ez nagyobb biztonságot ad a munkavállalóknak.

A nehezített körülmények között is folytatódtak a Suzukinál a költségcsökkentésre és a működés optimalizálására irányuló fejlesztések. Megvalósítottak számos Ipar 4.0-s fejlesztést, és hasonlókra készülnek a közeljövőben is.

Ez az év a járványhelyzettől függetlenül is nehéz lett volna az autóiparnak,

mert a kibo­csá­tás­­csök­kentést célzó uniós szabályo­zásnak megfelelő új technológiák bevezetése jelentős többletköltséggel jár. Ez a jövő évi munkát is nagyban befolyásolja, mivel az uniós szén-dioxid-kib­o­csátási szabályozás új, szigorúbb szakaszba lép.

A Suzuki az év első 11 hónapjának eladásai alapján 11,33 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, és több mint 13 ezer új személygépjárművet helyezett forgalomba Magyarországon.