Hónapokon belül termelhet a BM Heros kaposvári gyára

Várhatóan szeptemberben indul a termelés az elsősorban tűzoltójárművek gyártásával és felújításával foglalkozó állami tulajdonú BM Heros Zrt. 810 millió forintból épülő kaposvári gyártóközpontjában

– közölte Szita Károly polgármester a somogyi megyeszékhelyen pénteken, a létesítmény bokrétaavatóján.

A politikus hangsúlyozta:

a regionális szervízt és tanműhelyet is magába foglaló gyártóközpont a város új, 32 hektáros keleti ipari parkjának első vállalkozása, amely jól reprezentálja a törekvést a város 21. századi újraiparosítására.

A kaposváriak egyre javuló életminőségének alapja nem lehet más, mint a munka, mégpedig egyre nagyobb arányban a termelő, értékteremtő munka – fogalmazott a településvezető.

Hozzátette, hogy Kaposvár minőségi munkahelyeket szeretne, amelyek megerősítik a munka, a munkás, a szakmáját mesteri módon végzők becsületét is.

„Erre van szükségünk, mert csakis így leszünk képesek egyre nagyobb biztonságot teremteni a városban, így tudjuk a növekvő életminőséget, életszínvonalat elérhetővé tenni valamennyi kaposvári számára” – fogalmazott.

Rajnai Attila, a BM Heros vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy a vállalat a városból és az agglomerációból származó szakemberek magas minőségű munkája révén előállított gépeivel, eszközeivel, felszereléseivel hozzájárulhat a nemzetgazdaság és Kaposvár gazdaságának fejlődéséhez.

A vállalat a tűzoltójárművek mellett mentőgépjárműveket, más gépjárműveket, speciális eszközöket, konténereket és most lélegeztetőgépeket is gyárt, és igyekszik portfólióját folyamatosan bővíteni. Terveik között egy 16 személyes minibusz gyártása is szerepel, amely iránt nagy kereslet mutatkozik.

Kiss László, a gyártócsarnok beruházója, a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) vezérigazgatója közölte, hogy az őszre elkészülő létesítmény egyszerre szolgálja a foglalkoztatás növelését, a szakember-utánpótlást és a régió versenyképességének javítását.

A NIPÜF országszerte ezer hektáron rendelkezik fejlesztésre előkészített, közművesített területekkel, a NIPÜF-csoport mostanáig több mint 155 ezer négyzetméternyi létesítményt adott bérbe, és több mint 280 hektárnyi telket értékesített fejlesztési céllal – mondta el Kiss László.