Hosszabbítást kértek a Dunaferr igazgatóságának

Május 6-án tarthatják az ISD Dunaferr új közgyűlését – érkezett a társaságtól tájékoztatás, bár az a közgyűlés összehívását a Steelhold kezdeményezte. Közben dúl a jogi vita: lejárt az igazgatóság megbízatása, vagy nem.

Már második alkalommal alakítják a koronavírus kapcsán született jogszabályok az ISD Dunaferr Zrt. irányításáért folyó küzdelmet:

előbb egy közgyűlés online megtartását tették lehetővé, most egyes vezetők kinevezésének hatálya múlhat rajtuk.

Az alaphelyzet egyszerű:

a vezetés megbízatása tavaly lejárt – ezt mutatják a nyilvános cégbírósági adatok is –, helyettük pedig múlt pénteken újakat nevezett ki az igazgatóságba és a közvetlen tulajdonos, a Steelhold Ltd.

A lejárt megbízatású cégvezető, Jevgenyij Tanhiljevics azonban máig nem távozott a posztjáról, és az is kiderült, miért nem:

megbízatásának 2020 szeptember 30-i lejárta előtt egy nappal a társaság ügyvédjén keresztül kérte a szintén szeptember 30-án lejáró megbízatású (és emiatt lemondott) vezetők újbóli bejegyzését.

E kérelmet december 4-én adták be azzal az indoklással, hogy a közgyűlés nem nevezett ki új igazgatósági tagokat a régeik lemondása utáni 60 napon belül, de mert – mint olvasható – a lemondások egyébként sem nem léptek hatályba a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti jogszabályok miatt. A cégbíróság a kérést elutasította, de 2021. március 24-én, ismét megkapta, frissített formában.

Nem adják könnyen a Dunaferr vezetését Az ISD Dunaferr tulajdonosai kinevezték a társaság új vezetését, ám döntései jogszerűségét nem ismeri el a lejárt megbízatású cégvezetés. Partnereit egy meg nem nevezett befektető megjelenésével nyugtatja.

Ebben a társaság ügyvédje, a Nagy Péter a Dr. Nagy Ügyvédi Iroda nevében az általa felsorolt személyek 2021. augusztus 21-ig terjedő időtartamra történő, ismételt szerepeltetését kérte az ISD Dunaferr Zrt. igazgatóságában. Arra hivatozik, hogy a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló egyik jogszabály meghosszabbítja a vezető tisztségviselők, és a felügyelőbizottsági tagok megbízatását a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig, a veszélyhelyzet ismételt kihirdetéséről szóló kormányrendelet alapján pedig 2021. május 23-ig tart a veszélyhelyzet.

Az ezt követő kilencvenedik nap az említett, augusztus 21. A kérelem egyik kiemelt állítása, hogy a felsorolt igazgatósági tagok lemondása jogszabály erejénél fogva nem is lépett hatályba 2020. szeptember 30-án.

Arra az esetre pedig, ha a cégbíróság elutasítaná a kérést, az ügyvédi iroda indítványozza a törvényességi felügyeleti eljárás hivatalbóli lefolytatását, annak keretében pedig a kérelemben megjelölt igazgatósági tagok újbóli bejegyzését, megint csak 2021. augusztus 21-i lejárattal.

Az ügyvéd soron kívüli eljárást szeretne, mert a társaság ellen több törvényességi felügyeleti eljárás folyik amiatt, hogy igazgatósági tagjainak száma nem felel meg az alapszabály és a törvény előírásainak, nincs felügyelőbizottsága, könyvvizsgálója, így elfogadott éves beszámolója sem.

Már több felszámolási kérelmet nyújtottak be ellene. A kérelem szerint Tatjana Taruta igazgatósági tag jogellenesen próbált egyedül igazgatósági döntéseket meghozni, a Steelhold nevében pedig álképviselő jár el.

Azt, hogy a megbízott meghatalmazása hamis, legkésőbb kedden kívánja igazolni az ügyvédi iroda. Ugyanakkor érvényesnek tekinti a társaság közgyűlésétől kapott korábbi meghatalmazásait, mondván a korábbi igazgatósági tagok megbízatása jelenleg is hatályosak.

Felszámolás indult az ISD Dunaferr ellen Újabb napot csúszik az ISD Dunaferr közgyűlése, de nagyobb a baj: felszámolási eljárás indult a társaság ellen, amely állítólag már ki sem tudja fizetni a követeléseket.

A Székesfehérvári Cégbíróság 2021. május 6-ra összehívta a társaság közgyűlését – erről a vasmű kommunikációs ügynöksége által kiadott, aláírás nélküli közlemény számol be. A közlemény a március 26-i online közgyűlést érvénytelennek mondja, például, mert az alapszabályban előírt 15 nap helyett csupán 1 nappal korábban hívták össze, mert állítólag nem kapott minden részvényes meghívót, az ülést nem az arra jogosult két igazgatósági tag hívta össze, de mindenekelőtt azért, mert maga a főrészvényes nem is jelent meg. A közlemény azt a Safin nevű céget jelöli meg a társaság stratégiai partnereként, alapanyag-ellátójaként, amelyre a társaság a vevőink felé fennálló követeléseit engedményezte, e konstrukcióról a Világgazdaság már beszámolt. „Ezt a közgyűlést Szabó Antal kérelmezte a Steelhold Limited képviseletében. Figyelemmel arra, hogy dr. Nagy Péternek már nincs képviseleti joga, így a Központi Nyomozó Főügyészségen ebben az ügyben is feljelentést teszünk hiszen ezt a végzést meg sem kaphatta volna dr. Nagy Péter hiszen nincs jogállása az ügyben. (…)

Nyomatékosan kijelentjük, hogy egyik tulajdonos nem adott meghatalmazást dr. Nagy Péternek ezen okból a Magyar Ügyvédi Kamara részére is eljuttatjuk feljelentésünk”

– közölte a Világgazdasággal a Steelhold nevében eljáró Mikó István.

Egyébként ő is soron kívüli ügyintézést kért a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályától a Steelhold képviselője is. Mint az ügy kapcsán hangsúlyozza:

Az érintett személyek igazgatósági jogviszonya a lemondásuk napján megszűnt, hiszen a társaság e nyilatkozatok alapján adta be változásbejegyzési kérelmét a cégbíróságnak;

A polgári törvénykönyv szerint a lemondott és a cégjegyzékből törölt igazgatósági tagok nem jegyezhetők vissza a cégjegyzékbe;

Nem volt olyan közgyűlés, amelyen e személyeket ismét kinevezték volna;

Az újbóli bejegyzési kérelem december 4-i időpontjában Jevgenyij Tanhiljevics már nem rendelkezett képviseleti joggal;

A volt cégvezető által tavaly februárban teljes vállalatvezetési jogkörrel felruházott Sevcsik Mónikának munkavállalóként decemberben nem állt jogában megbízni a társaság ügyvédjét azzal, hogy kérelmezze a változások bejegyzését a cégbíróságon. Ilyen kérelmet a társaság jogi képviselőjének kell beterjesztenie, ilyennel pedig az ISD Dunaferr nem rendelkezett.

A fentiek miatt a Steelhold képviselője március 29-én kiegészítette a Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának a napokban küldött feljelentését, amelyet az ISD Dunaferr törvénytelennek tartott működése miatt tett, megnevezve benne az általa feltételezett felelősöket is. Mostani kiegészítésében szerepel az a korábban már kifogásolt lépés is az ISD Dunaferr részéről, amely szerint a társaság tulajdonosai között feltüntettek egy olyan társaságot, amelyet a cégjegyzékből már töröltek. Márpedig a Steelhold képviseletében eljáró Mikó István úgy tudja, hogy 2020. szeptember 30-án az ISD Dunaferr kérte a társaság olyan, új alapszabályának a bejegyeztetését, amelyben ez valóságnak nem megfelelő adat is szerepelt.