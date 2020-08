Így tévéznek a magyarok

Az otthon töltött tavaszi hetekben az egyik legnagyobb streaming szolgáltató rekordszámú új regisztrációt ért el, de a Forbes szerint majdnem minden új generációs platform népszerűsége növekszik. A streaming és VOD felületek Magyarországon is egyre nagyobb teret nyernek, a Samsung legújabb kutatásában pedig ezek mellett a magyarok kedvenc műfajait és műsorait is vizsgálta – olvasható a Samsung közleményében.

A cég tavaszi kutatásában a digitalizáció és a televízióhasználati szokások mellett a hazai tévénézők ízlésére is kíváncsi volt és a jól ismert klasszikusok mellett több érdekes műsor is felkerült a magyarok listájára. A reprezentatív kutatásból a felhasználók preferenciái mellett korábban már kiderült, hogy a nagyobb képátlójú készülékek népszerűbbek itthon, a közös tévézés pedig jó hatással lehet a társas kapcsolatokra.

A magyar nézők szokásain is érezhető a nemzetközi trendek hatása,

több mint egynegyedük néz online videókat vagy streaming platformokat a tévéjén, a 40 év alattiak között ez az arány már a 40 százalékhoz közelít.

Ugyanakkor itthon továbbra is jelentős szerepe van a hagyományos tévéadásnak, amelyet még mindig a felhasználók háromnegyede követ valamilyen szinten. A streaming tartalmak és online videómegosztók a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében a legnépszerűbbek (40 százalék), az általános iskolát végzettek között feleannyian nézik ezeket. Nem járt még le teljesen a DVD-filmek ideje sem, a magyarok 22 százaléka választja ezt a megoldást rendszeresen, 2 százalék pedig, nagyrészt férfiak, kizárólag játékkonzolja mellé választ tévét.

A budapesti, magasabban képzett felhasználók technológiai érettsége itt is megmutatkozik, 45, illetve 47 százalékuk használ alkalmazásokat.

A YouTube szinte minden hazai okostévén használatban van és a zenei alkalmazások között is vezető helyen található a YouTube Music (60 százalék), amelyet több nő használ, míg a konkurens Spotify inkább a férfiak kedvelt szolgáltatása. Más megoldás mellett mindössze a felhasználók 1-8 százaléka dönt.

A magyar interneten közel fej-fej mellett halad a rendkívül széles kínálattal rendelkező Netflix és a díjnyertes saját gyártású tartalmakat kínáló HBO Go. A kutatásban részt vevők közül ezeket a fiatalok használják legnagyobb arányban, de összességében is több mint a felhasználók 40 százaléka nézi a műsoraikat. Az olyan, egyedi tartalmat kínáló, főként az USA-ban népszerű platformokat, mint az Apple TV+ vagy az Amazon Prime, még nem népesítették be a magyarok, mindössze a megkérdezett okostévé tulajdonosok 6, illetve 2 százaléka választja ezeket.