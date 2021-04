Indiai autógyárait záratja be a Suzuki

A Maruti Suzuki India több gyárát is bezárja – írja a Financial Times.

A vállalat közlése szerint a döntés csak ideiglenes, a zárás okaként pedig az oxigén megtakarítására hivatkoztak, amelyet orvosi célokra szeretnének megőrízni.

India még mindig a pandémia által az egyik leginkább sújtott terület. Szerdán a 360 ezer feletti koronavírus-fertőzéssel és a 3200 halálesettel együtt világrekordot döntött.

A sürgős oxigénhiány arra kényszerítette a gyártókat, hogy az acél és más ipari termékek előállításához használt oxigént a Covid-19 betegek kezelésének javára irányítsák át.

A japán Suzuki helyi leányvállalata, amely Indiában az összes autóeladás felét teszi ki, bezárja gyárait az északi Haryana államban, amely a fővárossal, Új-Delhivel határos, míg a Suzuki bezárja saját gyárát a nyugati Gujarat államban.

Az üzemeknek karbantartás céljából júniusban amúgy is be kellett volna zárniuk, de így most május 1. és május 9. között tartanak zárva.

Minden rendelkezésre álló oxigént fel kell használni az élet megmentésére.

– fogalmazott a Maruti Suzuki India.