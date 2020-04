Karácsonyi szinten a csomagrendelés

Munkaerő-átcsoportosítással, további bérelt dolgozókkal és új futárok foglalkoztatásával teljesítik a hazai csomagküldők a járványhelyzetben megnövekedett felada­taikat. Jól jönnek a közelmúltban végrehajtott kapacitásbővítéseik és fejlesztéseik.

A veszélyhelyzet elrendelése utáni egy-két héten még alig változott a belföldi küldeményforgalom, de az e-kereskedőktől érkező tételek darabszáma megemelkedett (főként háztartási tisztítószerből), március végétől pedig a mennyisége is megnőtt – közölte a Világgazdasággal a Magyar Posta. Bár húsvét előtt a korábbi években is volt egy kis felfutás, ennek nagysága az idén felülmúlta a társaság várakozásait.

„A logisztikai dolgozók szerint szinte karácsonyi hangulatot keltettek a beérkező mennyiségek. Április első két hetében a tervezettnél több mint 20 százalékkal voltak nagyobbak a beérkező napi tételek, így a tavaly november végi állapotot idézték.

A boltbezárások, illetve a nyitvatartások korlátozása, valamint az otthon maradásra buzdító kampány is az online rendeléseket ösztönözte”

– sorolták a postánál. A megbízások megugrása azonban az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően nem okozott gondot a társaságnak.

A járvány a termékek összetételét is befolyásolta:

egyre többen rendeltek szájmaszkot, fertőtlenítőszert, de magasabb volt a digitális oktatáshoz és az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök aránya is.

Megérkeztek a webáruházakból a tavasszal szokásos termékek – kerti szerszámok, felújítási anyagok, kerti csúszdák és kerékpárok – is. Érződött a ruházati webáruházak április eleji akcióinak a hatása, és többen az állateledelt is online szerezték be. A posta április végére is nagyobb forgalomra számít a tervezettnél, az előrejelzések szerint a veszélyhelyzet elmúltával sem csökkennek az online vásárlások.

Az Express One Hungary Kft. forgalma az év első két hónapjában 12-13 százalékkal, a járványhelyzet bejelentése óta eltelt öt hétben 31 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az elmúlt két hét napi B2C csomagszáma pedig extrém módon, több mint 70 százalékkal emelkedett meg a Világgazdaságnak küldött válasz szerint.

Az elmúlt néhány napban nagyjából akkora mennyiséget kezeltünk, mint tavaly karácsony körül, ami kihívást jelentett az éjszakai csomagválogatóknak és a futároknak is

– közölte Pesztericz Péter, a kft. ügyvezető igazgatója. A szortírüzemben ezért átcsoportosították a kollégákat, továbbá több dolgozót béreltek és új futárokat is felvettek.

A DPD Hungária Kft. B2C üzletága a járvány elején kissé, később ugrásszerűen bővült. A legnagyobb volumen azoktól cégektől érkezett, amelyek teljesen bezárták a boltjaikat, és online értékesítenek. „Rendszerünk rugalmasan reagál a volumenváltozásokra, és több lépésben növeltük a kapacitásokat is, de ezek hatása majd csak később jelentkezik” – állt a DPD-től kapott válaszban.