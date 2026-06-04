Deviza
EUR/HUF354,23 -0,57% USD/HUF304,32 -0,82% GBP/HUF409,67 -0,57% CHF/HUF386,55 -0,35% PLN/HUF83,6 -0,42% RON/HUF67,37 -0,59% CZK/HUF14,63 -0,57% EUR/HUF354,23 -0,57% USD/HUF304,32 -0,82% GBP/HUF409,67 -0,57% CHF/HUF386,55 -0,35% PLN/HUF83,6 -0,42% RON/HUF67,37 -0,59% CZK/HUF14,63 -0,57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 553,87 -0,87% MTELEKOM2 692 -0,15% MOL3 946 -1,01% OTP40 690 -0,93% RICHTER11 770 -1,95% OPUS393 +5,6% ANY7 980 +0,25% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 600 +3,04% BUMIX9 258,84 +1,43% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 872,55 -0,19% BUX133 553,87 -0,87% MTELEKOM2 692 -0,15% MOL3 946 -1,01% OTP40 690 -0,93% RICHTER11 770 -1,95% OPUS393 +5,6% ANY7 980 +0,25% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 600 +3,04% BUMIX9 258,84 +1,43% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 872,55 -0,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
deviza
forint árfolyam
dollár
tőzsde
euró

Forintárfolyam: nagy lendületet vett a hazai fizetőeszköz, az euró és a dollár sem tudja tartani a lépést

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A pesti tőzsdén elromlott a hangulat csütörtök délelőtt, a Richter és az OTP tartja nyomás alatt a BUX-ot. A forint lendületesen erősödik, az eurót a 354-es szint közelében, a dollárt 305 alatt jegyzik.
K. T.
2026.06.04, 12:24
Frissítve: 2026.06.04, 12:36

A tegnapi gyengélkedés nyoma sem látszik már a forinton, a hazai pénz a csütörtök reggeli kisebb erősödést követően újabb lendületet vett, így délre jócskán elhúzott a meghatározó devizák elől. A pesti tőzsdén a pozitív kezdés után visszafogottabbá vált a hangulat.

forint, euró, dollár, deviza, tőzsde
Elhúzott a forint az euróval és a dollárral szemben is / Fotó: Shutterstock

Az euró a 356-os szinten indította a napot, a délelőtt során fokozatosan ereszkedett a közös európai pénz jegyzése, délben már közel félszázalékos forintelőnyt, 354,4-es szintet mutatott a keresztárfolyam.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárhoz képest ennél is jelentősebb, 0,7 százalékos erősödés mutatkozi a nap derekán. A zöldhasút a hajnali, hajszál híján 307 forint helyett már 304,7 forinton váltják.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A régiós devizákhoz képest is tetemes a magyar pénz előnye. A cseh korona fél százalékkal lett olcsóbb, míg a lengyel zloty 0,3 százalékkal kerül kevesebbe.

Az Erste délelőtti elemzői jegyzetében kiemeli, hogy az iráni helyzet továbbra is megoldatlan, ami bármikor erősítheti a kockázatkerülést, s emiatt csúcson van a dollár is. A kamatemelési várakozások erősödése a kockázati kedv esetleges gyengülésével együtt akár további dollárfelértékelődést hozhat az elkövetkező hetekben. A forint viszont most ellenállóbbnak tűnik, mint a múltban. Rövid távon a nemzetközi makroadatokra figyelhet a forintpiac is, s egyelőre maradhat a sávos mozgás a bankház szerint.

Lefordult a pesti tőzsde, a Richter nyomja leginkább a BUX-ot

A pesti tőzsde a pozitív nyitást követően lefordult a délelőtt során, dél után pár perccel 0,3 százalékos csökkenésnél, 134 377 ponton járt a vezető hazai részvénykosár.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:11:22
Árfolyam: 11 770 HUF -230 / -1,95 %
Forgalom: 1 426 508 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A meghatározó magyar papírok közül a Richter húzza le leginkább az indexet, 1,2 százalékos esésével. Az OTP papírjai fél százalékkal, a Magyar Telekom kurzusa 0,2 százalékkal csúszott vissza. A Mol egyedüli blue chipként emelkedik, közel 0,6 százalékkal.

A nyugat-európai tőzsdeindexek vegyesen teljesítenek: 

  • a londoni FTSE 100 0,4 százalékkal, 
  • a milánói FTSE MIB 0,2 százalékkal ereszkedik, 
  • a frankfurti DAX ezzel szemben 0,6 százalékos, 
  • a párizsi CAC 40 pedig 1 százalékos erősödést mutat.

Az olaj ára tovább mérsékődött, a Brent jegyzése másfél százalékkal, hordónként 96,4 dollárra csorgott le, a WTI ára pedig 1,2 százalékkal, 94,9 dollár alá csökkent hordónként.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1639 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu