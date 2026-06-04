Elvétette a felfokozott várakozásokat az óriási chipgyártó, az egész szektort magával rántotta

Óriásit zuhantak a Broadcom részvényei a szerdai anerikai kiterjesztett kereskedésben, miután a vállalat eredményeinek közzétételekor a vártnál gyengébb kilátásokról számolt be a mesterségesintelligencia- (MI) chipek területén.

A Broadcom nem tudta teljesíteni az elvárásokat, gigászi mértékben csökkent a cég értéke / Fotó: Mijansk786 / Shutterstock

Mindent felülír a mesterséges intelligencia a Broadcom értékelésénél

A Broadcom 16 milliárd dollár bevételre számít a júliusig tartó, fiskális harmadik negyedévében, ám az elemzők ennél jelentősebb, 17,2 milliárd dolláros bejelentést vártak, így az árfolyam több mint 10 százalékot zuhant, ami több mint 200 milliárd dollárt törölt el a világ egyik legnagyobb cégének értékéből. Hock Tan vezérigazgató szerdán az októberig tartó fiskális év egészére 56 milliárd dolláros bevételt jósolt a mesterségesintelligencia-chipekre, ami ugyancsak alulmúlta az 57,6 milliárd dolláros elemzői várakozásokat.

Bár a vállalat sokat haladt előre az MI-chipek piacán, a felfokozott várakozásoknak nem tudott megfelelni. A cég több hosszú távú megállapodást is aláírt, egyebek mellett az Alphabettel, az Anthropickal vagy épp a Metával, ám nagy kérdés, hogy ezek az ügyletek mely negyedévekben mekkora bevételt hozhatnak a Broadcom számára – írja a Bloomberg.

Az MI-chipek vártnál gyengébb kilátásait az sem ellensúlyozta, hogy a jelenleg is futó negyedévre várt teljes bevétel 29,4 milliárd dollár lehet a Broadcom szerint, ami magasabb a 28,6 milliárd dolláros átlagot mutató elemzői várakozásoknál,

és a fiskális második negyedév 22,2 milliárd dolláros bevétele is magasabb, mint az elemzők által jósolt 22,1 milliárd dollár. Ez egyébként éves szinten 48 százalékos növekedés. Az MI-chipek eladásai ebben az időszakban 10,8 milliárd dollárt tettek ki, ami kicsit jobb, mint a 10,7 milliárd dolláros várakozás.

Az MI-chip-cégek árfolyamát világszerte megütötte a Broadcom botlása

Az Nvidia alternatívájaként fellépő vállalat az MI-chipek finanszírozását is segíti, így a cég állhat az Apollo Global Management és a Blackstone által az Anthropic számára nyújtott 36 milliárd dolláros hitel végén. A konstrukció keretében az Anthropic a Google – Broadcom segítségével fejlesztett – félvezetőit vásárolja meg, amelyek a hitel fedezetét jelentik. A Broadcom azt vállalta, hogy megveszi a chipeket, ha az Anthropic nem fizet, és a félvezetőkre nem jelentkezik más vevő. Tan szerint

a megállapodás az Anthropic riválisát, az OpenAI-t is segítheti számítási igényei kielégítésében.

A mesterséges intelligencia infrastruktúrájában fontos szerepet játszó Broadcom botlása nemcsak a chipgyártó részvényeire gyakorolt nyomást, csütörtökön az MI-hez köthető ázsiai vállalatok, mint a tajvani TSMC vagy a dél-koreai Samsung és SK Hynix árfolyama is gyengült, ahogy a kevés európai MI-történet, mint az ASML, a Nokia, az Infineon vagy az STMicroelectronics is nagyot zuhant.