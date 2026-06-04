Európai Ügyészség: „pici szuverenitás," nagy baj – a görögök és a szlovákok már most bánhatják

Minap jelentette be Magyar Péter miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatóján, hogy Magyarország hivatalosan is kezdeményezi csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO). A kormányfő ezt a korrupcióellenes fordulat részeként mutatta be, és egyértelműen összekapcsolta az uniós források hazahozatalával. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor kormánya a csatlakozást nem támogatta. Álláspontjuk szerint az Európai Ügyészséghez való csatlakozással a tagállamok a büntetőjogi hatáskörük egy részét adnák át az EU-nak, vagyis az egyik legfontosabb állami jogosítvány korlátozását vállalnák.

Az Ursula von der Leyennel való találkozóján Magyar Péter plusz egy ígéretnek még bedobta: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez / Fotó: Anadolu via AFP

A Fidesz-kormány azt is állította, hogy az EPPO központosított rendszere bonyolíthatja és ronthatja a büntetőeljárások hatékonyságát, miközben Magyarország csatlakozás nélkül is képes fellépni az uniós pénzeket érintő bűncselekmények ellen. Ezzel szemben Magyar Péter 2024. október 13-án közzétett videójában azt állította:

Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy egyébként a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat.

Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön, mely állításnak van relevanciája. Görögország példája ugyanis éppen azt a dilemmát mutatja, amelyre Orbánék korábban hivatkoztak: mi történik akkor, ha az uniós ügyészség és a nemzeti igazságszolgáltatás hatáskörei ütköznek? Görögország már az új uniós intézmény felállításakor csatlakozott az Európai Ügyészséghez. A szervezet pedig jelenleg több, uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos görög ügyben is vizsgálódik. Az eljárás során az EPPO 11 görög képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte egy állítólagos mezőgazdasági támogatási csalási ügyben, amely a görög Opekepe kifizetőügynökséghez kapcsolódik.

Túlterjeszkedő Európai Ügyészség

Georgiosz Szanidasz, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott ügyésze egy görög portálon megjelent írásában tisztázza a hatáskörök és a nemzeti szuverenitás határait, miután a görög közéletben súlyos vitákat váltott ki az Európai Ügyészség vezetőjének ténykedése. A volt legfőbb ügyész szerint Laura Codruta Kövesi, az EPPO főügyésze „beavatkozik” a görög jogrendbe, és olyan javaslatokat, illetve nyilatkozatokat tesz, amelyek szerinte kívül esnek a hatáskörén.