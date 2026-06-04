Deviza
EUR/HUF353,73 -0,71% USD/HUF304,14 -0,88% GBP/HUF408,83 -0,78% CHF/HUF385,8 -0,54% PLN/HUF83,47 -0,57% RON/HUF67,27 -0,73% CZK/HUF14,61 -0,65% EUR/HUF353,73 -0,71% USD/HUF304,14 -0,88% GBP/HUF408,83 -0,78% CHF/HUF385,8 -0,54% PLN/HUF83,47 -0,57% RON/HUF67,27 -0,73% CZK/HUF14,61 -0,65%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 023,1 -0,52% MTELEKOM2 660 -1,35% MOL3 930 -1,42% OTP40 880 -0,46% RICHTER11 930 -0,59% OPUS405 +8,4% ANY8 000 +0,5% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 780 +6,69% BUMIX9 297,1 +1,85% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 882,25 +0,15% BUX134 023,1 -0,52% MTELEKOM2 660 -1,35% MOL3 930 -1,42% OTP40 880 -0,46% RICHTER11 930 -0,59% OPUS405 +8,4% ANY8 000 +0,5% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 780 +6,69% BUMIX9 297,1 +1,85% CETOP4 549,76 -0,65% CETOP NTR2 882,25 +0,15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
európai bizottság
Görögoroszág
európai ügyészség
szuverenitás
Orbán Viktor
Magyar Péter

Európai Ügyészség: „pici szuverenitás," nagy baj – a görögök és a szlovákok már most bánhatják

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyar Péter az Európai Ügyészséghez való csatlakozást az uniós pénzek hazahozatalával indokolja, ám a görög és szlovák példa már most komoly szuverenitási vitákat jelez. Az Európai Ügyészség fellépése miatt Athénban és Pozsonyban is azt kérdezik: hol húzódik a határ Brüsszel és a tagállami igazságszolgáltatás között?
Dénes Zoltán
2026.06.04, 13:10
Frissítve: 2026.06.04, 13:17

Minap jelentette be Magyar Péter miniszterelnök brüsszeli tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatóján, hogy Magyarország hivatalosan is kezdeményezi csatlakozását az Európai Ügyészséghez (EPPO). A kormányfő ezt a korrupcióellenes fordulat részeként mutatta be, és egyértelműen összekapcsolta az uniós források hazahozatalával. Emlékezetes, hogy Orbán Viktor kormánya a csatlakozást nem támogatta. Álláspontjuk szerint az Európai Ügyészséghez való csatlakozással a tagállamok a büntetőjogi hatáskörük egy részét adnák át az EU-nak, vagyis az egyik legfontosabb állami jogosítvány korlátozását vállalnák. 

Európai Ügyészség, Magyar Péter, Ursula von der Leyen
Az Ursula von der Leyennel való találkozóján Magyar Péter plusz egy ígéretnek még bedobta: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez / Fotó: Anadolu via AFP

A Fidesz-kormány azt is állította, hogy az EPPO központosított rendszere bonyolíthatja és ronthatja a büntetőeljárások hatékonyságát, miközben Magyarország csatlakozás nélkül is képes fellépni az uniós pénzeket érintő bűncselekmények ellen. Ezzel szemben Magyar Péter 2024. október 13-án közzétett videójában azt állította: 

Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy egyébként a magyar emberek megkaphassák ezeket az uniós forrásokat.

Nem kellett sokat várni, hogy kiderüljön, mely állításnak van relevanciája. Görögország példája ugyanis éppen azt a dilemmát mutatja, amelyre Orbánék korábban hivatkoztak: mi történik akkor, ha az uniós ügyészség és a nemzeti igazságszolgáltatás hatáskörei ütköznek? Görögország már az új uniós intézmény felállításakor csatlakozott az Európai Ügyészséghez. A szervezet pedig jelenleg több, uniós agrártámogatásokkal kapcsolatos görög ügyben is vizsgálódik. Az eljárás során az EPPO 11 görög képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte egy állítólagos mezőgazdasági támogatási csalási ügyben, amely a görög Opekepe kifizetőügynökséghez kapcsolódik.

Túlterjeszkedő Európai Ügyészség

Georgiosz Szanidasz, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott ügyésze egy görög portálon megjelent írásában tisztázza a hatáskörök és a nemzeti szuverenitás határait, miután a görög közéletben súlyos vitákat váltott ki az Európai Ügyészség vezetőjének ténykedése. A volt legfőbb ügyész szerint Laura Codruta Kövesi, az EPPO főügyésze „beavatkozik” a görög jogrendbe, és olyan javaslatokat, illetve nyilatkozatokat tesz, amelyek szerinte kívül esnek a hatáskörén. 

Szanidasz azt állítja, hogy Kövesi fellépése a görög igazságszolgáltatási rendszerben „elfogadhatatlan” és joghatóságon kívüli, különösen a görög delegált európai ügyészek mandátumának meghosszabbítása, valamint a miniszteri felelősséget és parlamenti mentelmi jogot érintő ügyek kapcsán. Mondanivalója azért is kiemelendő, mert nem egy pozícióját féltő ügyész véleménye, hanem egy mai napig köztiszteletben álló, nyugalmazott legfőbb ügyész állításairól van szó. Írásában leszögezte: 

Kövesi meggondolatlan javaslatokkal és kijelentésekkel avatkozik be a görög jogrendbe, amelyek kívül esnek a hatáskörén.

A vita kirobbanását megelőzően Laura Codruta Kövesi levélben fordult az Európai Bizottsághoz az Európai Unió költségvetésének védelmét szolgáló általános feltételrendszerrel kapcsolatban (ami az európai források felfüggesztéséhez vezethet), kiemelve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások és szubvenciók odaítélésével kapcsolatos görög jogszabályokat, és azzal vádolta a görög hatóságokat, hogy akadályozzák az európai ügyészek munkáját. 

Szlovákia a következő

Ez ráadásul nem egyedi eset, mert Kövesi a napokban Szlovákiával kapcsolatban is levélben fordult az Európai Bizottsághoz, kifogásolva a Szlovákiában a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások és szubvenciók odaítélésével kapcsolatos közelmúltbeli jogszabályi változásokat. Vagyis konkrétan egy szuverén tagállam jogalkotásába avatkozik be. Görögország után tehát az Európai Ügyészség egy olyan mechanizmus aktiválását kéri, amely Szlovákiának nyújtott európai források felfüggesztéséhez vezethet.

Görögország példája figyelmeztetés lehet Magyarországnak

Vagyis a szlovákiai és a görögországi konfliktus most éppen azt a magyarországi szuverenitási vitát teszi kézzelfoghatóvá, amely a választási kampány idején tört felszínre. Emlékeztetőül: Magyar Péter szerint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás csak egy pici szuverenitásról való lemondást jelent az uniós pénzekért cserébe. Orbán Viktor korábbi álláspontja szerint viszont ugyanez a lépés súlyos szuverenitási kockázat. Most a görög és szlovák példa pedig egyértelmű választ adhat arra, kinek lehetett igaza. Athénban és Pozsonyban ugyanis már nem elvi vita zajlik, hanem konkrét hatásköri konfliktus az EPPO és a nemzeti igazságszolgáltatás között, amely pontosan megmutatja, hogy az Európai Ügyészség lényegében az Európai Bizottság furkósbotja.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu