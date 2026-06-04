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agrár
afrikai sertéspestis
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Rendkívüli: először mutatták ki Magyarországon házi disznókban az afrikai sertéspestist – teljes karantén, több ezer állatot ölnek le

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Első alkalommal mutatták ki házi sertésekben az afrikai sertéspestist Magyarországon. A Nébih laboratóriuma által igazolt fertőzés miatt a szabolcsi gazdaságban megkezdődött az állomány felszámolása, miközben védő- és megfigyelési körzetet jelöltek ki.
VG
2026.06.04, 12:27
Frissítve: 2026.06.04, 12:40

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei, nagylétszámú sertést tartó telepen a Nébih laboratóriuma június 3-án megerősítette az afrikai sertéspestis (ASP) betegség jelenlétét. Ennek okán dr. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását.

HZ_17188 Történelmi jelentőségű eset: először mutatták ki házi sertésekben az afrikai sertéspestist
Hazai állományban igazolta a Nébih az afrikai sertéspestis jelenlétét / Fotó: Havran Zoltán

Az érintett vállaji gazdaságban a mintegy 3000 sertést számláló állomány felszámolása folyamatban van, valamint a fertőzés eredetének és az esetleges továbbterjedésének felderítésére irányuló járványügyi nyomozás is zajlik. A kitörés körül a hatóság védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, valamint korlátozásokat vezetett be.

Az ASP a házi és vadon élő sertések súlyos vírusos betegsége. Az emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor nem gyógyítható, és nem létezik ellene vakcina, így a betegség jelenléte súlyos gazdasági károkat okozhat a sertéságazatnak. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel 

Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben.

A Nébih nyomatékosan kéri a sertéstartókat, kiemelten az ASP-fertőzött területen, hogy továbbra is különös figyelmet fordítsanak a járványvédelmi előírások betartására. Kiemelten fontos a telepek zártan tartása, az idegen személyek és járművek belépésének korlátozása.

A fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása szintén elengedhetetlen, valamint annak megakadályozása, hogy a házi sertések bármilyen módon érintkezésbe kerüljenek vaddisznókkal, akár közvetlenül, akár közvetett módon fertőzött takarmány vagy eszközök révén. A Nébih kéri az állattartókat, hogy ha a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást vagy vérzéses tüneteket észlelnek, értesítsék az állatorvosukat.

Hiába a jó termés, egyre nehezebb helyzetben vannak a magyar szamócatermelők

Az idei szamócaszezon kedvező terméskilátásokkal vette kezdetét Magyarországon, ám a hazai gazdálkodók továbbra is erős versenyhelyzetben vannak az alacsonyabb árú importgyümölcsök miatt. A Budapesti Nagybani Piac adatai szerint a magyar szamóca termelői ára a szezon elején kilogrammonként körülbelül 2200 forintot tett ki.

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