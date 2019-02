Kecskeméten gyártják az új CLA Coupét

A Mercedes-Benz megkezdi a CLA Coupé második generációjának gyártását, elődjéhez hasonlóan kizárólagosan Kecskeméten – közölte a német autógyártó.

A kecskeméti gyárban eddig több mint 750 ezer első generációs CLA és CLA Shooting Brake gördült le a gyártósorokról

– olvasható a közleményben.

Az új Mercedes-Benz CLA Coupé számos technológiai újítást tartalmaz. Különleges opcióként az MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimédia rendszer már nem csupán beszédvezérléssel működtethető, hanem a mozdulatokat is felismeri. A CLA-hoz első ízben érhető el a különböző forgalmi helyzetek esetén a részben autonóm vezetés.

Az új kompaktautó-modellek gyártásának elindítását komoly előkészületek előzték meg:

megépült az új karosszériaüzem, ahol az újgenerációs modellekhez készülő ajtók, és motorház-, illetve csomagtartófedelek gyártása úgynevezett flex-cellákban történik.

A cellák moduláris, cserélhető elemeinek köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható a gyártott modellek közötti váltás. A kecskeméti Mercedes-Benz gyár jelenleg mintegy 4700 munkatársat foglalkoztat. Első modellként 2012-ben a B-osztály gördült le a szalagról Kecskeméten, ezt követte 2013-ban a négyajtós kompakt CLA, majd 2015-ben a CLA Shooting Brake. A két utóbbi modellt kizárólag itt gyártják az egész világ piacaira. 2018 májusa óta a termékpalettát az új A-osztály egészíti ki.

Even sportier, even more emotional: the design of the new @MercedesBenz #CLA Coupé. Today production starts at our plant in Kecskemét.

Say hello 🖐 to the latest model of our #compactcar generation with #MBUX infotainment and look forward to the market launch in May. #Daimler pic.twitter.com/NmjFaWq9LH

— Daimler AG (@Daimler) February 21, 2019