Minden tizedik munkavállaló a koronavírus miatt módosít pályát

A koronavírus miatt átalakult munkaerőpiaci viszonyok sokakat nehéz helyzetbe hoztak, ebből például a pályaváltás, átképzés jelenthet kiutat. A Profession.hu új, Emberi oldal nevű kezdeményezésével a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központját támogatva segíti a válság miatt a karrierjükben új irányokat keresőket. Egyéni és csoportos mentorációval, szakértői előadásokkal és kézzelfogható, praktikus tanácsokkal is készülnek.

A Covid–19-világjárvány alapjaiban változtatta meg a hazai munkaerőpiacot.

2020 tavasza óta rengetegen veszítették el munkájukat, a megváltozott állapotok sokakat arra kényszerítettek, hogy átgondolják a helyzetüket. A megnövekedett bizonytalanság miatt azok is aktívabbá váltak az álláspiacon, akik ugyan nem veszítették el a munkájukat, de átértékelték karrierterveiket a végbement változások hatására.

A válság miatt új karrierirányokat keresőknek az állásportál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központját támogatva segít. Az egyesület több mint két évtizede dolgozik a munkaerőpiacon nehéz helyzetben lévőkért, a Profession.hu-val közös új kezdeményezés keretében az állásukat vesztetteket, pályaváltókat hasznos információkkal,

gyakorlati tanácsokkal, szakértői előadásokkal, csoportos és egyéni pályaorientációs és munkaerőpiaci mentorációval segítik majd.

Ahhoz, hogy jobban megismerje a pályaváltókat, a Profession.hu a magyar munkavállalók és a hazai cégek véleményét is felmérte. A kutatás eredményei szerint

Magyarországon tízből hét ember váltott már pályát a karrierje során. Tízből négyen ráadásul több alkalommal is kerültek ilyen helyzetbe.

A pályaváltásban felülreprezentáltak a szakközépiskolai, technikumi, szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezők, míg a többszöri váltás az érettségizetteket érinti leginkább.

A nemek között nincs különbség ilyen tekintetben, a pályaváltás inkább korfüggő: 40 év felett már megnő a valószínűsége, hogy – akár többször is – váltás történjen egy munkavállaló karrierjében. A többségben néhány év alatt megérik a váltás gondolata: a legtöbben egy–öt év után váltottak, de gyakori az is, hogy valaki öt–tíz vagy akár tíz–húsz évet is eltölt korábbi szakmájában.

A pályaváltók közel fele azért vált, mert elégedetlen a fizetésével.

Minden negyedik pályaváltónak megszűnt a munkahelye, és az eredeti szakmájában nem talált állást. Minden tizedik esetben pedig a koronavírus-járvány miatt leálló szektorok kényszere szülte a pályaváltást. Ugyanilyen arányban fordult elő, hogy a gyerekvállalás utáni visszatérés miatt kellett új szakma után néznie a munkavállalóknak. Minden ötödik pályaváltó pedig azért módosított irányt, mert kiégett, és úgy érezte, muszáj mást csinálnia.

A legtöbben az értékesítés, kereskedelem, gyártás, termelés, adminisztráció és irodai munka, valamint a koronavírus-járvány által leginkább sújtott szektor, a vendéglátás, idegenforgalom területéről váltottak.

A pályaváltók 31 százaléka olyan határterületek felé mozdult, amely valamiben hasonlított korábbi szakmájához. A válaszadók 27 százaléka a szakképzettséget, korábbi tapasztalatot nem igénylő pozíciók között keresett új irányt. De népszerű az átképzés is: a váltók 25 százaléka munka mellett vett részt valamilyen programban. Ha valaki belevág, maga a folyamat egyébként viszonylag gyors: a válaszadók közel fele maximum fél év alatt el tudott helyezkedni új választott területén.

A pályaváltók 93 százaléka szerint a pályaváltás, átképzés teljesen új lehetőségeket és távlatokat nyit meg.

66 százalékuk szerint a váltás hátránya azonban, hogy nincs rá garancia, hogy az ember az új szakmájával elégedettebb lesz, 60 százalék szerint pedig ez egy mentálisan megterhelő folyamat. Éppen a fentiek miatt javasolt szakemberek – például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkaerőpiaci mentorainak – segítségét igénybe venni hozzá, hogy minél jobb döntést hozhassunk meg.