Ötven százalékkal nőtt a GB & Partners portfóliótársaságainak forgalma

A közel 70 milliárd forint tőkét kezelő GB & Partners a teljes portfóliójának 2019-es árbevételét közel másfélszeresére, 20,2 milliárd forintra növelte a korábbi évi 13,2 milliárd forintról, export árbevételét pedig megduplázta 11,7 milliárd forintra – olvasható a cég közleményében.

Míg 2020 első félévéről a hazai statisztikák a kockázati-tőke aktivitás tekintetében csökkenő tendenciáról

(összesen 9,5 milliárd forint kihelyezésről) számolnak be, az alapkezelő ugyanebben az időszakban 7,1 milliárd forint új forrást helyezett ki hazai vállalkozásokhoz, melyet a harmadik negyedévben további 4 milliárd forinttal növelt.

A GB & Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. négy, mintegy 70 milliárd forint összesített jegyzett tőkéjű kockázati- és magántőkealapot kezel, amivel a legnagyobb független, magyar magántulajdonban lévő kockázatitőkealap-kezelő, az Invest Europe egyik teljes jogú magyarországi tagja.

Portfóliótársaságainak 2019-es összesített árbevételi adatai több mint másfélszeres volumenről számolnak be az előző évihez képest, mely számadat alátámasztja az Alapkezelő befektetési politikájának sikerességét.

Az alapkezelő és portfóliótársaságai szoros együttműködési összhangjáról számoltak be az év során a változatos portfólió kiemelt szereplői is:

a fenntartható divatipar hazai hírvivője, a Nanushka, az ipari léptékű hatóanyagtisztítási technológia elöljárója, a RotaChrom, valamint az élhetőbb és okosabb város jövőjének jelenkori fejlesztői, az EPS Global és az Asura Technologies.

A közlemény szerint az új helyzetre való át- és berendezkedés közben a Nanushka egyre vonzóbb munkáltatóvá vált, s tovább tudta bővíteni csapatát olyan nemzetközi, főképp olasz és brit divatipari szakemberekkel, akik korábban ismert világmárkáknál bizonyítottak, mint a Gucci, vagy a Tom Ford, s akiknek kiválasztásában az Alapkezelő szakemberei is tevékenyen részt vettek. A márka a budapesti és a 2019-ben nyílt New York-i flagship store-ok mellett már a legújabb, London belvárosában elhelyezkedő üzletháznak köszönhetően is egyre szélesebb körben elérhető.

Sikereket könyvelhetett el a RotaChrom is, melynek páratlan egészségügyi technológiai eljárása olyan perspektívákat nyitott meg a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, vagy a szépségipar számára is, amik 4,3 milliárd forint árbevételt eredményeztek a társaság számára 2019-ben. Erőforrásait ma hatóanyagtisztítási eljárásának nemzetközi terjesztésére, Észak-Amerika piacainak az alapkezelővel szoros együttműködésben történő feltérképezésére és fokozatos építkezésre fordítja, amiben Byssz Róbert régióvezető – aki a Philipsnél 110 országban felelt a sales és marketing stratégia átalakításáért és fejlesztéséért – és Madarász László vezérigazgató – aki több mint 20 évet töltött vezetőként olyan piacvezető vállalatoknál mint a P&G vagy a Novartis – szakmai tapasztalataira is támaszkodhat.