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köztársasági elnök
Velencei Bizottság
Sulyok Tamás

Sulyok Tamás sürgős bejelentést tett a lemondatásáról: Magyarországra jönnének a legfőbb európai szakértők – Magyar Péter azonnal visszatámadt

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Az Európa Tanács szakértői akár Magyarországra is utazhatnak. Sulyok Tamás alkotmányos válság veszélyére figyelmeztetett.
VG
2026.06.04, 14:34
Frissítve: 2026.06.04, 15:33

Komoly alkotmányos aggályokat fogalmazott meg Sulyok Tamás köztársasági elnök azzal kapcsolatban, hogy felmerült egyes független alkotmányos intézmények vezetőinek leváltása. 

SULYOK Tamás
Sulyok Tamás sürgős bejelentést tett a lemondatásáról / Fotó: Bodnár Boglárka

Az államfő a Facebookon közölte, hogy a tervezett lépések alkotmányos válsághelyzethez vezethetnek, és veszélyeztethetik az államhatalmi ágak kiegyensúlyozott működését.

Sulyok Tamás bejegyzésében azt írta, hogy a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása 

„alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő”, valamint „alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget”.

Az államfő szerint az ügy jelentőségét mutatja, hogy a Velencei Bizottság – az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testülete – már jelezte: sürgősségi eljárásban vizsgálja a kialakult helyzetet. Hozzátette, hogy a testület munkatársai készek Magyarországra utazni annak érdekében, hogy közvetlenül tájékozódjanak az eseményekről és egyeztetéseket folytassanak az érintettekkel.

„Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük” – fogalmazott a köztársasági elnök.

Sulyok Tamás ugyanakkor nem részletezte, hogy a Velencei Bizottság milyen konkrét jogi kérdéseket vizsgál majd. A bejelentés mindenesetre arra utal, hogy a kérdés nemzetközi figyelmet is kapott, és az európai intézmények is fokozott érdeklődéssel követik a magyarországi fejleményeket.

A Velencei Bizottság véleménye ugyan nem kötelező erejű, azonban az Európa Tanács és más nemzetközi szervezetek számára fontos szakmai iránymutatásként szolgál az alkotmányossági és jogállamisági kérdések megítélésében.

Korábban nem érezte szükségét külföldi segítséget kérni? 

– kommentelte a poszt Magyar Péter. A miniszterelnök egy kérdést is megfogalmazott: „Az előző években kifizetődőbb volt a hallgatás? 

Korábban Sulyok Tamás azt írta, hogy a kormány akár alkotmánymódosítással is megpróbálhatja eltávolítani hivatalából a köztársasági elnököt. Az államfő szerint a Sándor-palotában tartott megbeszélésen egyértelművé vált, hogy a kabinet az Alaptörvénytől eltérően értelmezi a köztársasági elnök alkotmányos szerepét, és nem lát jogi alapot a lemondására irányuló elvárások mögött.

Sulyok Tamás szerint a kormány akár személyre szabott alkotmánymódosítással is megteremtheti eltávolításának feltételeit, amit az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésként értékel.

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