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Fogy a bizalom a bitcoin körül, de egyelőre támaszt talált a legnagyobb kriptovaluta

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A történelmi csúcs felénél állt meg a digitális eszköz zuhanása. A bitcoinba vetett bizalmat az rengette meg, hogy a kriptovaluta egyik legnagyobb rajongója is eladott a készleteiből.
K. B. G.
2026.06.04, 15:47
Frissítve: 2026.06.04, 16:07

Közel négy hónapja nem látott mélypontra süllyedt a bitcoin árfolyama az ázsiai kereskedés során csütörtökön, mielőtt némi támaszra talált volna a történelmi csúcs felénél. Egy ponton az eredeti kriptovaluta árfolyama a 61 ezer dollár közelében is járt, mielőtt visszatért volna 64 ezer dollár fölé, bár ezt a szintet sem sikerült sokáig tartania, így 63-64 ezer dollár között stabilizálódott az árfolyam.

Bitcoin Conference 2026 in Las Vegas
A bitcoin egyelőre támaszra lelt, de nehéz most a következő bikapiacot látni / Fotó: Anadolu via AFP

A Bloombergnek nyilatkozva Damien Loh, az Ericszenz Capital befektetői vezetője arról beszélt, hogy a nagy ingadozás arra utal, hogy a bitcoin támaszt talált 63 ezer dollárnál, amely szintet sok kereskedő figyel árgus szemmel. Sokan fogadtak ugyanis még nagyobb esésre, ám ezeket a pozíciókat kilőtték, amikor az árak emelkedésnek indultak.

Ez áll a bitcoin zuhanásának hátterében

Mindettől függetlenül a bitcoin pocsék hetet tudhat maga mögött, az árfolyam több mint 10 százalékot gyengült ugyanis azután, hogy a digitális eszköz egyik legnagyobb támogatójához, Michael Saylorhoz köthető Strategy eladott óriási bitcoinkészleteiből

Bár a kriptokincstár vállalat több mint 843 ezer bitcoinjából csak 32-t adott el, a befektetői bizalmat mégis megrengette, hogy a vállalat megtörte fogadalmát, mely szerint sosem ad el a digitális eszközökből.

A mostani eladási hullám után a bitcoin árfolyamának alakulása még inkább távolodik a tech részvényekétől, melyekkel sokáig együtt mozgott, ám a legnagyobb kripto októberi, 126 ezer dollár körüli csúcsa óta megfelezte árfolyamát, miközben a tech szektor szárnyalt. Nem meglepő tehát, hogy a Bloomberg adatai szerint a bitcoin ETF-ekből 13 napja áramlik ki a pénz, ami a leghosszabb ilyen sorozat. Az alapokból mintegy 4,4 milliárd dollárt vontak ki ezen időszak alatt.

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