A semmiből bukkant fel egy sziget a Balaton kellős közepén – a strandolóknak a legrosszabbra is fel kell készülniük

Az elmúlt hetek csapadékos időszakának egyre látványosabb lenyomataival találkozhatunk szerte Magyarországon. A közösségi médiában terjedő legújabb drónfelvétel alapján újra látszik a hírhedt balatonfenyvesi Majomsziget. Az elmúlt hetek elhúzódó aszálya miatt a Balaton vízszintje jelenleg már csupán átlagosan 83 centiméter. Amennyiben nem érkezik hamarosan kiadós esőzés, fel kell készülnünk az iszapos, sekély strandolásra.

A strandolóknak fel kell készülniük egy iszapos Balatonra is / Fotó: Shutterstock

A Sonline Somogy vármegyei hírportál cikke szerint a partvidéken élők és a nyaralótulajdonosok egyre aggasztóbb jelekre lettek figyelmesek, hiszen a Balaton vízszintje napról napra centimétereket csökken. Míg a strandolók a sekély, gyorsan melegedő vizet egyelőre talán kevésbé bánják, a természet valósággal szomjazik. Balatonfenyvesnél a napokban újra napvilágot látott a sokak által csak „Majomszigetnek” nevezett homokzátony.

„Sokkal nagyobb probléma az, hogy gyakorlatilag nem folyik a víz a déli vízgyűjtőről a tóba. Bár az utóbbi napokban esett némi csapadék, Toponáron és Kaposfüreden nagyjából 18 millimétert mértem, a talaj mélyebb rétegei is annyira porszárazak, hogy a föld azonnal elnyeli a nedvességet. Nincs csörgedezés, a kis vízfolyások, mint például az Aranyos-patak, egyszerűen elszivárognak a talajban, még mielőtt elérnék a Balaton befolyóját” – mondta Tóth István, mezőgazdasági szakember, érzékeltetve a csapadékhiány mértékét.

A szakértő kiemelte, hogy a tó igazi táplálója a Zala folyó, de jelenleg az északi Séd patakokhoz hasonlóan ez is csak minimális vizet hoz. Ráadásul a százezer hektárt felölelő déli vízgyűjtőn az aszály nemcsak a tavat, hanem a növénytermesztést is fenyegeti.

Jelenleg nagyjából 100-150 milliméter eső hiányzik a talajból, ami miatt a déli vízgyűjtő képtelen eljuttatni a vizet a magyar tengerig. Bár a legutóbbi esők a kapásnövények (napraforgó, kukorica) túlélését épp átsegítették egy holtponton, a gyümölcsfáknak (mint az őszibarack és a cseresznye) létkérdés a további vízmegtartás, különben a termés íztelen lesz, vagy a fák is kipusztulnak.