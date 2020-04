Pár nap alatt 110 000 liter MOL Hygit szállított ki MOL Lub

A gyártás megkezdését követő első pár nap alatt 110 000 liter MOL Hygi kéz- és felületfertőtlenítőt szállított ki a MOL Lub az ország különböző pontjaira. Cél a járvány terjedésének lelassítása, ezért első körben a koronavírus elleni küzdelemben kulcsszerepet játszó intézményeknek szállít a MOL a termékből, amely mostmár újabb kiszerelésekben is elérhető. A tömeges, kereskedelmi célú kiszállítás csak ezt követően kezdődhet meg.

Már rögtön a gyártást követő első napokban 110 ezer liter MOL Hygi terméket szállított ki a MOL az ország különböző pontjaira. A MOL Lub a Magyarország kormánya mellett működő Operatív Törzzsel együttműködve, a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek (pl. kórházaknak, hulladékkezelőnek, közüzemeknek) és önkormányzatoknak, illetve stratégiai vállalatoknak és gyógyszertárakat ellátó nagykereskedelmi cégeknek szállítja ki a terméket.

A jövő héten várhatóan megérkeznek az első szállítmányok az ország legnagyobb kórházaiba és a mentőszolgálathoz is.

A terméket első körben a szélvédőfolyadéknak használt 2 literes palackban szállították ki. Mostantól azonban nagyobb, 4 literes kiszerelésben is hozzáférhető, illetve a MOL Lub dolgozik kisebb, egyéni felhasználáshoz praktikus kiszerelések megoldásán is.

A termék bevezetésével a koronavírus lelassítása és megfékezése a MOL elsődleges célja. Csak azután kezdődhet meg a tömeges, kereskedelmi elérés, miután a kiemelt intézményeknél megfelelő lesz az ellátás.

Hatalmas az igény a fertőtlenítőre, és a MOL Lub Magyarországon belül, hazai alapanyaggal biztosítja ezt. A koronavírus járvány lelassítása és megfékezése most a legfontosabb cél, ezért az Operatív Törzzsel együttműködve a járvány elleni küzdelemben fontos szerepet játszó intézményeknek szállítjuk első körben a terméket. Ezután kezdődik meg a kereskedelmi célú kiszállítás is

– mondta Vida Szabolcs, a MOL Lub ügyvezető igazgatója.

Várhatóan még pár hétig tart még a kiemelt intézmények kiszolgálása. A MOL ezen az oldalon ad majd tájékoztatást arról, amikor elindulhat a tömeges kereskedelmi értékesítés is.

A koronavírus járvány globális elterjedésével kapcsolatban az egész világon hatalmas lett az igény a kéz- és felületfertőtlenítők iránt.

Ezért a MOL-csoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó MOL Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát fertőtlenítő gyártásra. Az egység március utolsó napjaiban kezdte meg a termelést.

A két új termék receptúrája a WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a MOL Lub, így hazai beszállítótól, hazai cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.