Vitaminnal segít a hazai energiaital-gyártócég

A HELL ENERGY azonnali hatállyal állította át töltősorait az új, Classic+ termék gyártására, hogy az emberek minél hamarabb hozzájussanak a plusz vitaminokkal dúsított energiaitalhoz. „A C és D-vitamin több helyen hiánycikk és sok esetben meg is emelték az árát. Mi változatlan áron adjuk a HELL Classic+ energiaitalt, így a fogyasztóink két olyan vitamint is ingyen kapnak, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer normál működéséhez.” – mondta el Pantl Péter, a HELL ENERGY marketingigazgatója.

A Classic+ termékek holnaptól megjelennek a boltok polcain, és a saját webáruházukba is felkerül, ahol természetesen érintésmentesen, kártyával lehet fizetni, és házhoz is szállítják.

„Most az összefogásnak van itt az ideje. Ebben a helyzetben cselekedni kell. A HELL Classicba 500 mg C-vitamint tettünk, emellett D-vitaminnal is kiegészítettük. Mi ezt adjuk a fogyasztóinknak. Vigyázzunk egymásra.” – tette hozzá a cég marketingigazgatója.