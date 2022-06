Az elmúlt hónapok a világban szinte mindenütt a gazdaság problémáiról szóltak. A valódi nehézségek érkezését jelzi, hogy a lakosság körében is állandó témává vált a magas infláció és az egyre több helyen megjelenő megszorítások. A fintech szektor iránti érdeklődés értelemszerűen messze nem ilyen széles körű, de hiba lenne azt hinni, hogy itt észrevétlenek maradnak a makrogazdasági körülmények. Sőt, drámai változások zajlanak, amelyek kimoshatják a piacról a felelőtlenül költekező, önmagukat túlvállaló fintecheket.

A változó szelek egyik legfontosabb kiváltó oka a szektor befektetőinek hirtelen jött óvatossága.

A kockázati tőkealapok évek óta hiperoptimistán öntötték a pénzt a fintechekbe, sok esetben bőven idő előtt előlegezve meg a bizalmat. Ez a derűlátás annak volt betudható, hogy a befektetők úgy gondolták, az idővel tőzsdére jutó vállalatok részvényeit technológiai papírnak fogja tekinteni a piac, és magas szorzókon folyik majd velük a kereskedés. Ehelyett a tőzsdei befektetők jóval óvatosabban közelítik meg a fintecheket, és inkább a pénzügyi szereplők közé sorolják őket. Ez alacsonyabb szorzókat és értékelést eredményezett, ami stratégiájuk újragondolására késztette a kockázati tőkéseket.

A befektetői attitűd visszafogottságához hozzájárul a gazdasági környezet változása is.

A világ jegybankjai közül egyre több kezd intenzív kamatemelésbe, hogy megállítsa az aggasztó ütemű áremelkedést. A technológiai és fintech vállalatok népszerűségét jórészt az indokolta az elmúlt években, hogy a kockázatmentes befektetések nem kínáltak érdemi hozamot. Azzal, hogy ez most megváltozni látszik, egy fontos előnyt veszítenek el a fintechek is, ami a befektetők érdeklődésének további eséséhez vezet.

Ennek a váltásnak máris látszanak a jelei. Az egyik szembetűnő reakció a leépítések megkezdése, amely rohamtempóban indult el a fintech szektorban. Tévedés lenne azt hinni, hogy ez csak a kicsiket érinti, hiszen olyan patinás vállalatok is megváltak munkavállalóik egy részétől, mint a Robinhood online bróker, a Klarna buy now pay later szolgáltató és a Gemini kriptotőzsde.

A jelek szerint sokan úgy érzik, a megváltozott helyzetben össze kell húzniuk a nadrágszíjat, ha nem akarják megütni a bokájukat.

A vállalati stratégiára nagy hatással lesz, hogy a befektetők mostantól sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a nyereségességre, és akár a lassabb növekedéssel is kiegyeznek majd a stabil profit érdekében. Ez várhatóan fókuszált termékfejlesztési stratégiára és megfontoltabb földrajzi terjeszkedésre készteti a fintech cégeket, amelyek a világmegváltó ambíciók helyett a költséghatékony ügyfél-akvizíciót és optimális működést helyezhetik előtérbe. Ez különösen nagy hatással lehet a legnagyobb fintechek terveire, amelyek villámgyorsan égetik el a rendelkezésükre álló pénzt mindennapi működésük során.

A hatalmas értékeltségeknek (adott esetben irracionálisnak tűnően magas cégértékeknek) is búcsút mondhatunk egy ideig. A pandémia kezdete óta eltelt két év a folyamatos egymásra licitálásról szólt, ahogy a befektetők egyre optimistábbá váltak a szektor kilátásait illetően. A gazdasági visszaesés és a fintech szektor vártnál gyengébb tőzsdei teljesítménye azonban a valósággal való szembenézésre készteti a befektetőket. Az eredmény várhatóan a tőkebevonások volumenének csökkenése lesz. Mivel a friss tőke sokkal nagyobb értéket képvisel majd mint eddig, a fintechek kénytelenek lesznek kiegyezni a korábbinál alacsonyabb értékeltségekkel is.

Fontos ugyanakkor tisztában lenni azzal, hogy a fintechek továbbra is meghatározó szereplői a pénzügyi világnak. A szektor az évek folyamán elévülhetetlen érdemeket szerzett az ügyfélbarát, innovatív és valóban digitális megoldások kínálatában, ezenkívül katalizátorként nagy szerepe volt a banki digitalizáció felgyorsulásában is. Ezzel együtt most nehéz idők jönnek, hosszú távon csak azok lehetnek sikeresek, akik tudomásul veszik a jelen korlátait.

